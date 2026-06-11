Вторичные квартиры месяцами не могут найти покупателя
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что продавать вторичное жилье в России становится все сложнее, а часть квартир не находит покупателя месяцами.
По его словам, на рынке сложилась парадоксальная ситуация. Покупательский спрос сдерживают высокие ипотечные ставки. При этом владельцы квартир часто ориентируются на цены периода льготной ипотеки и не готовы снижать стоимость. Аксененко отметил, что справедливая цена определяется не ожиданиями продавца, а готовностью покупателя заключить сделку. Он подчеркнул, что стоимость жилья должна соотноситься прежде всего с доходами населения.
Депутат в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что средняя цена квадратного метра на рынке готового жилья сейчас превышает 120 тысяч рублей. В крупных городах она достигает 140–150 тысяч рублей. При этом ежемесячный платеж на уровне 70–100 тысяч рублей, по его оценке, доступен не каждой семье. По прогнозу Аксененко, до конца года цены на вторичное жилье не покажут ни резкого роста, ни серьезного снижения. Он считает, что прежняя модель постоянного удорожания жилья уже исчерпала себя.
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