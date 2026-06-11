Вторичные квартиры месяцами не могут найти покупателя

11 июня 2026, 11:13

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что продавать вторичное жилье в России становится все сложнее, а часть квартир не находит покупателя месяцами.