Валентинка: что написать на открытке — идеи с примерами

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Ежегодно 14 февраля миллионы людей на всей планете дарят друг другу валентинки — милые открытки с признаниями в любви. О традиции отправлять валентинки и о том, какие слова обычно пишут на открытках в этот день, читайте в материале «Радио 1».
История валентинокФото: iStock/Valentina Khomutova
Первые «валентинки» появились, по одной из версий, в XV веке. Историки до сих пор спорят о том, кто был их автором. Согласно одной из легенд, автором «валентинки» был герцог Орлеанский. В 1415 году, находясь в Тауэре, он писал стихи и нежные послания своей возлюбленной во Францию. Эти послания, сохранившиеся до наших дней, хранятся в Британском музее.
Другая версия приписывает авторство «валентинки», найденной в 2000 году в Англии, девушке, жившей в 1477 году. В своём письме она просила юношу доказать свою любовь, обещая увеличить приданое и стать его женой.
Изначально «валентинки» были рукописными и дарились на 14 февраля вместо подарков. Эта традиция активно распространялась в XVIII веке, а в XIX веке открытки начали выпускаться серийно. Сегодня «валентинки» стали символом Дня святого Валентина. Это открытки с романтическими посланиями и изображениями сердец, которые дарят друг другу влюблённые по всему миру.
День святого Валентина 14 февраля: история и традиции Дня влюбленных
Что принято писать в валентинках
В валентинках принято писать теплые и романтические послания, которые выражают чувства любви и привязанности. Вот несколько идей, что можно написать на открытке:
1. Признания в любви:
- Ты — моя любовь всей жизни.
- С тобой я чувствую себя счастливым/счастливой.
- Я люблю тебя больше, чем слова могут выразить. Ты — моя радость и мой покой.
Фото: iStock/olegator1977
2. Комплименты:
- Ты делаешь каждый день лучше.
- Твоя улыбка — это то, что я люблю больше всего.
- Ты — моя звезда, светящаяся в темноте. С тобой я чувствую себя живым/живой
3. Общие воспоминания:
- Помнишь, как мы провели тот незабываемый вечер? Надеюсь, таких моментов будет еще много!
- Помню, как мы впервые встретились в том уютном кафе. Я до сих пор помню тот вечер и воспоминания о нем согревают меня когда тебя нет рядом.
- Время с тобой — это всегда что-то особенное. Каждый раз я чувствую, как наша любовь становится только крепче.
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4. Планы на будущее:
- С нетерпением жду всех приключений, которые ждут нас впереди.
- Давай создадим вместе множество замечательных воспоминаний.
- Я вижу нас в будущем, создающими уютный дом и наполняющими его смехом и радостью. Ты — моя идеальная половинка.
5. Смешные или игривые фразы:
- Ты — моя любимая ошибка, и я не собираюсь ее исправлять!
- Давай будем вместе, как кофе и пончик — идеально дополнять друг друга!
- Ты — как Wi-Fi: когда тебя нет рядом, я чувствую себя потерянным/потерянной!
Фото: iStock/gitusik
6. Короткие стихи или цитаты:
- Любовь — это когда счастье другого человека важнее твоего.
- С тобой каждый миг — это волшебство.
- С тобой, как с солнцем, тепло, в любви твоей нашла/нашел я счастье свое.
Важно помнить, что «валентинки» — это не только способ выразить свои чувства, но и возможность порадовать близкого человека. Поэтому, выбирая слова для открытки, стоит учитывать чувства и эмоции того, кому она адресована.
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