«Болевой шок и стресс»: чем опасен для человека раненый медведь
Охотовед Футоран: раненый медведь становится более агрессивным и опасным
Раненый во время охоты медведь может стать более агрессивным и начать целенаправленно нападать на людей. Об этом РИАМО сообщил охотовед Павел Футоран.
По словам специалиста, особую опасность представляют подранки, которых после ранения не удалось найти и изъять из природы. Полученная травма, боль и стресс способны спровоцировать у животного устойчивую агрессию.
«Травма, болевой шок и стресс могут вызывать у них стойкую агрессию по отношению к человеку, такие особи способны переходить к целенаправленным нападениям, вплоть до антропофагии», — отметил Футоран.Установить медведя, ранее нападавшего на людей, помогают показания очевидцев и характерные особенности внешности животного. Для его поиска после происшествия могут привлекать охотников с лайками, специально подготовленными для работы по бурому медведю. Собаки способны взять след и определить местонахождение хищника.
Охотовед также обратил внимание на проблему выхода медведей к населенным пунктам и местам отдыха людей в поисках доступной пищи. Хищников могут привлекать пищевые отходы и оставленные человеком продукты. Дополнительным фактором, по словам эксперта, может стать снижение урожайности лесных ягод.
Футоран подчеркнул, что развитое обоняние позволяет медведям обнаруживать источники пищи на значительном расстоянии. Поэтому неправильное хранение и утилизация отходов способны увеличить вероятность появления хищников вблизи людей.