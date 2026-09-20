«Болевой шок и стресс»: чем опасен для человека раненый медведь

20 сентября 2026, 12:12

Охотовед Футоран: раненый медведь становится более агрессивным и опасным

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

Раненый во время охоты медведь может стать более агрессивным и начать целенаправленно нападать на людей. Об этом РИАМО сообщил охотовед Павел Футоран.





По словам специалиста, особую опасность представляют подранки, которых после ранения не удалось найти и изъять из природы. Полученная травма, боль и стресс способны спровоцировать у животного устойчивую агрессию.





«Травма, болевой шок и стресс могут вызывать у них стойкую агрессию по отношению к человеку, такие особи способны переходить к целенаправленным нападениям, вплоть до антропофагии», — отметил Футоран.