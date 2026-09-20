На Камчатке медведь разрушил забор на объекте и разодрал сторожа
Медведь напал на мужчину в Усть-Камчатском округе на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию муниципалитета.
Пострадавший не сумел пережить атаку огромного хищника и скончался. Уточняется, что он работал сторожем. По предварительным сведениям, зверь проник на объект, разрушив забор и не испугавшись собак, и бросился на человека. Медведя в настоящий момент разыскивают охотники-волонтеры и полиция, на территории объявили режим повышенной готовности.
Напомним, что ранее медведь проник в дом на сочинской тренировочной базе, где проходят сборы биатлонисты группы Михаила Шашилова. Первой хищника заметила российская спортсменка Инна Терещенко. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Вчера врио президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко объяснил, когда медведи станут реже выходить к населенным пунктам в России. По его словам, сейчас повышенная активность у косолапых фиксируется из-за снижения интенсивности охоты на большого зверя и ограниченности кормовой базы.
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