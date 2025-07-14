«Болезнь души»: В РПЦ рассказали, как с помощью молитвы справиться с выгоранием на работе

14 июля 2025, 12:11

Священник Береговой: Выгорание на работе является болезнью души

Фото: iStock/Anastasiia Korotkova

Священник и руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал, как с помощью молитвы можно справиться с выгоранием на работе.





По его словам, выгорание на работе уже стало недугом современного общества, назвав его «болезнью души». Береговой отметил, что работа является не только источником дохода, но и служением Богу и людям, если она выполняется честно и с любовью, и подходить к ней стоит с молитвой.





«Об успехах на работе молиться, конечно, Господу нашему Иисусу Христу. Главное — просить не о богатстве и славе, а о помощи в исполнении долга, о мудрости и терпении. Просите, чтобы Господь направлял ваши труды во благо, а не во вред», — рассказал священник Life.ru.