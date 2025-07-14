«Болезнь души»: В РПЦ рассказали, как с помощью молитвы справиться с выгоранием на работе
Священник Береговой: Выгорание на работе является болезнью души
Священник и руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал, как с помощью молитвы можно справиться с выгоранием на работе.
По его словам, выгорание на работе уже стало недугом современного общества, назвав его «болезнью души». Береговой отметил, что работа является не только источником дохода, но и служением Богу и людям, если она выполняется честно и с любовью, и подходить к ней стоит с молитвой.
«Об успехах на работе молиться, конечно, Господу нашему Иисусу Христу. Главное — просить не о богатстве и славе, а о помощи в исполнении долга, о мудрости и терпении. Просите, чтобы Господь направлял ваши труды во благо, а не во вред», — рассказал священник Life.ru.
Он также посоветовал молиться перед иконами Пресвятой Богородицы и просить Матерь Божию смягчить свое уставшее сердце, а также сердца окружающих. Кроме того, обратиться за терпением можно к святителю Николаю Чудотворцу, а к святому Иоанну Кронштадтскому — за укрепление духа.
Береговой добавил, что молиться следует о даровании терпения, смирения и мудрости, а также любви к труду.
Специалист подчеркнул, что молитва не станет волшебной таблеткой, которая сразу решит все проблемы. Однако, молясь и уповая на помощь Божию, можно преодолеть трудности и найти радость в своей работе.