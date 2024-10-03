Представитель Дурова обвинил Болгар в растрате денег, выделенных на детей

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Основатель Telegram Павел Дуров и мать троих его детей Ирина Болгар никогда не были парой. Об этом сообщил представитель Дурова в беседе с The New York Times.
По его словам, те денежные средства, которые предприниматель выплачивал Болгар в качестве алиментов на детей, женщина «расточительно тратила на предметы роскоши и иные излишества». Представитель основателя Telegram отметил, что у Дурова много детей, каждого из которых он поддерживает по ставке десять тысяч долларов ежемесячно.
Бизнесмен также надеется на справедливость швейцарской системы правосудия, чтобы деньги, которые незаконно присвоила Ирина Болгар, были потрачены на детей.
Летом текущего года женщина заявила, что некоторое время жила с Павлом Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с предпринимателем в Петербурге в 2012 году.
Ранее Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, охарактеризовала Telegram как «совместно нажитое имущество» с предпринимателем, отметив, что в разных странах существуют различные подходы к разделу такого имущества. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Бизнесмен также надеется на справедливость швейцарской системы правосудия, чтобы деньги, которые незаконно присвоила Ирина Болгар, были потрачены на детей.
Летом текущего года женщина заявила, что некоторое время жила с Павлом Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с предпринимателем в Петербурге в 2012 году.
Ранее Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, охарактеризовала Telegram как «совместно нажитое имущество» с предпринимателем, отметив, что в разных странах существуют различные подходы к разделу такого имущества. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова