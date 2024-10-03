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Представитель Дурова обвинил Болгар в растрате денег, выделенных на детей

NYT: Павел Дуров и мать его детей Ирина Болгар никогда не были парой
03 октября 2024, 17:00
Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Основатель Telegram Павел Дуров и мать троих его детей Ирина Болгар никогда не были парой. Об этом сообщил представитель Дурова в беседе с The New York Times.
По его словам, те денежные средства, которые предприниматель выплачивал Болгар в качестве алиментов на детей, женщина «расточительно тратила на предметы роскоши и иные излишества». Представитель основателя Telegram отметил, что у Дурова много детей, каждого из которых он поддерживает по ставке десять тысяч долларов ежемесячно.

Бизнесмен также надеется на справедливость швейцарской системы правосудия, чтобы деньги, которые незаконно присвоила Ирина Болгар, были потрачены на детей.



Летом текущего года женщина заявила, что некоторое время жила с Павлом Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с предпринимателем в Петербурге в 2012 году.

Ранее Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, охарактеризовала Telegram как «‎совместно нажитое имущество» с предпринимателем, отметив, что в разных странах существуют различные подходы к разделу такого имущества. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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#telegram
#павел дуров
В выставочном зале Павловского Посада школьников ждут нескучные каникулы
03 октября 2024, 17:14

Фото: iStock / ilkercelik

Школьников Павловского Посада приглашают с пользой и удовольствием провести осенние каникулы в Доме Широкова. Для ребят подготовили специальную программу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Школьные каникулы – не только период отдыха для детей, но и возможность провести время вместе для всей семьи. Для этого вовсе не обязательно ехать куда-то далеко. Заняться интересными вещами можно в родном городе. Каникулы в выставочном зале – это весело и очень познавательно», – отметили в администрации.
Учеников ждут увлекательные прогулки по старой площади, экспозициям Дома Широкова, знакомство с историей Павловского Посада и с его традициями, с купеческим. Кроме того, для всех подготовили интересные мастер-классы, программы и встречи.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

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#подмосковье
#досуг
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Порядка 300 молодых ветеринаров прошли практику в Госветклиниках Московской области
03 октября 2024, 17:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Каждый год студенты средних и высших учебных заведений проходят практику в государственных ветеринарных клиниках Московской области, приобретая опыт в одной из самых важных и необходимых профессий как для людей, так и для животных — профессии ветеринара, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары играют важную роль в обеспечении эпизоотического благополучия и заботе о здоровье животных и людей. Студенты, проходящие практику на ветеринарных станциях Московской области, получают ценный опыт и знания от опытных ветеринарных врачей.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что Госветслужба Подмосковья является крупнейшей региональной площадкой для учебной и производственной практики студентов. В год практику на базе ветеринарных станций проходят около 300 студентов, многие из которых получают целевые направления или уже являются студентами или выпускниками.

Опытные коллеги рады принять молодых специалистов в свои ряды и поддержать их профессиональное развитие.

С прошлого года на работу было принято 25 молодых ветеринаров, которые станут будущим ветеринарной службы.

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#учёба
#животные
#профессия
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В Раменском началась консервация фонтанов
03 октября 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Консервацию фонтанов проводят в Раменском городском округе, о том, какие именно работы при этом проводят, рассказал руководитель отдела благоустройства бюджетного учреждения «СиБ» Марат Мальсургенов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В фонтане на площади Молодежи не только закрывают чашу сверху, но и демонтируют насос, потому что его нельзя оставлять на зиму. Кроме того, рабочие снимают подсветку и очищают её специальным раствором, чтобы она нормально функционировала в будущем году», — сказал Марат Мальсургенов.
Он добавил, что помимо фонтана на площади молодёжи, ведётся консервация ещё девяти расположенных в городе объектов. Все работы планируется завершить до 16 октября.

В администрации отметили, что тёплый сентябрь позволил продлить городской сезон фонтанов, однако с началом листопада эти объекты необходимо закрывать, так как листья забивают фильтры, и струю теряют напор.

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#раменское
#раменский городской округ
#фонтан
#благоустройство
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В Московской области строится комбинат по производству пищевых ингредиентов
03 октября 2024, 16:42

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более пятнадцати лет компания «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» производит отечественные пищевые добавки, которые являются доступными аналогами дорогостоящего сырья с аналогичными функциональными и питательными свойствами. В настоящее время компания строит завод в городском округе Наро-Фоминск, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Предприятие предлагает полный спектр ингредиентов для мясной промышленности. Например, ячменная мука может заменить от 5% до 8% мясного сырья при производстве колбас. Рисовая мука заменяет крахмал в мясных полуфабрикатах с замещением от 5% до 8%.

Кроме того, компания производит мальтодекстрин — аналог сухого молока для молочных продуктов с замещением от 20% до 30%.

Проект планируется завершить в 2026 году, объём инвестиций составит 240 миллионов рублей, а мощность завода будет достигать 800 тонн в месяц. Запуск предприятия создаст около 150 рабочих мест.

В настоящее время завершено строительство фундамента и установлены основные металлоконструкции завода. В ближайшее время планируется монтаж стен и кровли здания.

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#минсельхозпрод мо
#строительство
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Стали известны подробности о затонувшей в Китае атомной подлодке
TWZ: затонувшая в Китае атомная подводная лодка имела гибридную установку
03 октября 2024, 16:39

Фото: iStock/Alexyz3d

Затонувшая в Китае атомная подводная лодка несла на борту гибридную силовую установку. Об этом информирует The Warzone.
Вблизи города Ухань затонула субмарина типа 041, оснащенная компактным ядерным реактором, кроме обычного двигателя, пишет портал. Новейшее судно напоминало советский проект 651Э 1980-х годов, он был оснащен дизель-электрической и ядерной силовыми установками.

Утверждается, что ядерный реактор в китайской субмарине мог использоваться для подзарядки литий-ионных батарей. Затонуло судно в конце мая — начале июня текущего года.

Ранее сообщалось, что водолазы МЧС России обследовали атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#китай
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В Реутове в новой школое начались отделочные работы
03 октября 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетили стройплощадку школы в микрорайоне 10А, сообщает пресс-служба администрации г. о. Реутов.
Сейчас там прокладывают внутренние коммуникации, штукатурят стены и заканчивают фасадные работы. Ежедневно на объекте трудятся около 150 рабочих, но планируется увеличить их количество.
«Уверен, что сдадим новую школу в срок. Ввести образовательное учреждение в эксплуатацию планируем в декабре 2024 года», - сказал Науменко.
Школа станет ключевым элементом образовательной системы Реутова и будет предлагать обучение по информационным технологиям. В здании разместятся современные компьютерные классы, зона робототехники, мультимедийное пространство, читальный зал, библиотека с ИТ-зоной, спортивные залы, столовая и игровая зона.

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#обучение
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#подмосковные стройки
#московская область
#реутов
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«Углеводная бомба»: Нутрициолог опровергла пользу смузи
Нутрициолог Коробейникова: смузи лучше сока, но хуже цельного фрукта
03 октября 2024, 16:20

Фото: iStock /dashu83

3 октября традиционно считается днем смузи. Этот напиток считается любимым у многих. Но так ли он безвреден?
Нутрициолог, автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что мысль о диетичности и полезности смузи — миф.

«Смузи — пустой напиток из перемолотых в блендере ягод, фруктов, овощей и зелени. От того же фреша его отличает то, что сама мякоть — клетчатка — не выбрасывается. И наверняка этот пункт убедил многих людей считать смузи абсолютно диетическим продуктом, который можно пить, сколько угодно. Но у этой все красивой истории есть подводные камни и очень серьезные опасности. Например, измельчение полезных фруктов и ягод сокращает в них самое ценное — клетчатку. И смузи из прекрасного яблока, банана превращается в углеводную бомбу. Быстро всасывается в кровь, повышает глюкозу, и получается мощный инсулиновый ответ», — объяснила эксперт.

Она добавила, что смузи, действительно, лучше сока, однако хуже цельного фрукта. К тому же, имеются большие сомнения насчет того, что смузи – диетический продукт, ведь для одного стакана требуется порой несколько дневных норм фруктов, а это уже «опасные инсулиновые американские горки».

Также, по словам нутрициолога, при употреблении смузи не происходит нужного переваривания.

«Когда мы пьем смузи, мы не пережёвываем пищу, как задумано природой, а при этом это не вода, а еда. Мозг не дает сигналы органам для выделения необходимых для переваривания ферментов и соков, и все метаболические процессы выходят из строя», — сказала нутрициолог.

Жанна Коробейникова подчеркнула, что смузи можно использовать для разнообразия в пище как перекус или дополнение.

«Если питание сбалансировано, иногда можно разнообразить пищу зеленым смузи. Туда можно добавлять шпинат, авокадо, киви, мяту, семена чиа, мяту, лайм, брокколи, огурец, петрушку и многое другое. Будет прекрасно, если положить туда пророщенные семена или микрозелень, горсть ягод, кокосовую стружку и даже порцию протеина. Но не все пихать, а 4-5 позиций вполне можно», — посоветовала эксперт.

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Воробьёв наградил лучших подмосковных педагогов накануне Дня учителя
03 октября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил подмосковных педагогов с наступающим Днём учителя и наградил лучших работников образования. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области.
Награды получили педагоги, удостоенные звания «Учитель года Подмосковья 2024», «Воспитатель года Подмосковья 2024», а также лауреаты губернаторской премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».
«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Успехи в системе образования обеспечены благодаря вашему профессионализму. Хочу поблагодарить вас и в вашем лице – все команды, которые стоят за вами. За 10 лет число школьников в Подмосковье заметно выросло», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он напомнил, что в разных городах Подмосковья активно строили большие и современные школы, а также образовательные комплексы, так как дошкольное и школьное образование должны дополнять друг друга.
«В этом году запустили 41 бюджетную и внебюджетную школу. Будем сохранять и наращивать объемы капремонта по президентской программе. Кроме того, мы активно ищем учителей. Очень дорожим нашими ветеранами, педагогами, которые сегодня работают в школе, но этого недостаточно. Наша задача – ежегодно привлекать порядка 2 тыс. педагогов», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он пообещал, что в следующем году в Подмосковье будет проиндексирована зарплата воспитателей и учителей, продолжится субсидирование аренды жилья педагогам. Кроме того, будет принято решение о компенсации аренды определённым категориям воспитателей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Звания «Учитель года Подмосковья 2024» был удостоен учитель физики школы №10 городского округа Реутов Юрий Уробушкин.
«Этот конкурс стал неотъемлемой частью моей жизни и жизни нашей педагогической семьи. Хочу сказать огромное спасибо Минобразования Московской области и Андрею Юрьевичу Воробьёву за то, что они поддерживают наши начинания, дают участвовать в подобных конкурсах, развиваться», – сказал Уробушкин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Воспитателем года Подмосковья 2024» названа Екатерина Петрова из детсада №63 «Лучик» городского округа Щёлково.
«Для меня большая честь получить эту награду, а также возможность представлять Подмосковье на всероссийском уровне. Хочу поблагодарить всех организаторов и мою команду. А всех учителей поздравляю с праздником! Желаю вдохновения, терпения, искрящихся улыбок ваших учеников и благодарных родителей», – сказала Петрова.
Победители ежегодного областного профессионального конкурса получили премии по 500 тыс. рублей. Победители в каждой из номинаций получают дипломы и премии по 300 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Особое внимание необходимо уделять коммуникации с родителями, объяснять, прислушиваться к пожеланиям. Ведь они беспокоятся за своих детей, инвестируют в них. Также важная работа – развитие олимпиадного движения. Хочу поблагодарить всех учителей за то, что с каждым годом всё больше ребят участвуют в олимпиадах, конкурсах, викторинах и соревнованиях», – добавил Воробьёв.
В Московской области третий год подряд нет ни одной школы в «красной зоне». В 2024-м 783 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для педагогов в Подмосковье действуют такие меры социальной поддержки, как программы «Социальная ипотека», «Земский учитель»; компенсация аренды жилья по 20 тыс. рублей ежемесячно; пособия молодым специалистам, доплата за классное руководство и другие.

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#награды
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Глава АИДТ Ветров призвал оборудовать тревожными кнопками все дома престарелых
03 октября 2024, 15:41

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости оборудования всех домов престарелых с пожилыми людьми тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.
Он пояснил, что нередки случаи нарушений правил техники безопасности в таких учреждений, из-за чего пожилые люди получают увечья и травмы.

«В этой связи прошу рассмотреть возможность внедрения и последующего обязательного оборудования всех жилых помещений, где пребывают пожилые граждане, системами круглосуточного наблюдения и тревожными кнопками», — приводит RT соответствующее обращение Ветрова на имя главы Минтруда России Антона Котякова.

До этого сообщалось, что в честь Дня старшего поколения в Москве прошёл «Добрый маркет», где представили более тысячи изделий ручной работы, созданных участниками «Московского долголетия».

«На прошедшем форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» эксперты озвучили тренд, который говорит о том, что для развития экономики важно включать в неё старшее поколение. Москвичи старшего возраста получают новые знания и навыки, имеют возможность пройти курсы переподготовки в «Серебряном университете» и развиваться в новых сферах», – приводит АГН «Москва» слова замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

Ранее в центре «Активного долголетия» на базе Дома культуры «Евсеевский» состоялось чаепитие для пожилых людей, организованное «Молодой гвардией Единой России» в рамках акции «Забота рядом».

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#травмы
#эксперты
#дома
#пожилые люди
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