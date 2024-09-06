Дуров назвал свою главную цель для Telegram

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что стремительный рост аудитории мессенджера до 950 миллионов пользователей создал условия для злоупотреблений со стороны преступников.
Об этом он написал в своём Telegram-канале, впервые выступив после задержания во Франции.
Он добавил, что уже начат процесс улучшения механизмов борьбы с преступными действиями внутри компании, и пообещал вскоре поделиться подробностями достигнутого прогресса.
Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал своё задержание во Франции. По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали сотрудники полиции в течение четырёх дней.
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«Резкое увеличение числа пользователей до 950 миллионов вызвало болезни роста, что дало преступникам больше возможностей для злоупотребления нашей платформой. Поэтому я сделал борьбу с этим своей личной целью», — отметил Дуров.
Он добавил, что уже начат процесс улучшения механизмов борьбы с преступными действиями внутри компании, и пообещал вскоре поделиться подробностями достигнутого прогресса.
Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал своё задержание во Франции. По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали сотрудники полиции в течение четырёх дней.
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Елена Перлова