Стали известны требования РКН к авторам каналов с аудиторией более 10 тысяч

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Роскомнадзор подготовил правила для владельцев каналов и страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как следует из документа, владельцы каналов должны будут предоставить ведомству ФИО для физических лиц, наименование фирмы, организационно-правовую форму и регистрационный номер для юридических лиц, ФИО и регистрационный номер для ИП. Отмечается, что требования распространяются для граждан России.
Вместе с тем блогеры должны будут передать РКН номера сотовых телефонов, адреса электронной почты и данные о сетевых адресах оборудования, с которого ведется страница.
Ранее стало известно, что подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр предостерег российских провайдеров от попыток ускорения видеохостинга YouTube. Специалисты заявили, что нарушение маршрутизации трафика ставит под угрозу техническую возможность незамедлительного ограничения доступа к интернет-ресурсу в случае возникновения такой необходимости.
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Вместе с тем блогеры должны будут передать РКН номера сотовых телефонов, адреса электронной почты и данные о сетевых адресах оборудования, с которого ведется страница.
Ранее стало известно, что подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр предостерег российских провайдеров от попыток ускорения видеохостинга YouTube. Специалисты заявили, что нарушение маршрутизации трафика ставит под угрозу техническую возможность незамедлительного ограничения доступа к интернет-ресурсу в случае возникновения такой необходимости.
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Данил Пономарев