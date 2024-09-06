Дуров впервые прокомментировал свое задержание

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал своё задержание во Франции. По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали сотрудники полиции в течение четырёх дней.
Дуров выразил удивление претензиями французских властей, подчеркнув, что Telegram соблюдает законы и имеет представителя в Евросоюзе, который отвечает на все запросы правоохранительных органов.
Он также отметил, что у французских властей есть множество способов связаться с ним лично, и непонимание, почему такие меры были приняты, остаётся для него загадкой.
Ранее сообщалось, что во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами. После этого больше встреч у них не было, включая Баку. Владимир Путин подчеркнул, что к Павлу Дурову у властей никаких претензий нет.
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Он также отметил, что у французских властей есть множество способов связаться с ним лично, и непонимание, почему такие меры были приняты, остаётся для него загадкой.
Ранее сообщалось, что во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами. После этого больше встреч у них не было, включая Баку. Владимир Путин подчеркнул, что к Павлу Дурову у властей никаких претензий нет.
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Елена Перлова