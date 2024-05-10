Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, подтвердили в посольстве

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Болгария оформляет россиянам шенгенские визы для свободных поездок во все страны соглашения. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве страны в Москве.
В диппредставительстве подчеркнули, что россиянам оформляют шенгенские визы, которые действительны для поездок как в саму Болгарию, так и во все страны Шенгенского соглашения.
Ранее посольство сообщило, что со 2 апреля приступит к выдаче шенгенских виз россиянам. Однако в минувшую среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария якобы до сих пор не выдаёт документы, которые были бы действительны в других странах соглашения, несмотря на то, что обещала начать выдавать их ещё в начале прошлого месяца.
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Анастасия Чинкова