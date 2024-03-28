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Румыния с 31 марта начнет оформлять шенгенские визы для россиян

ТАСС: С 31 марта Румыния начинает оформление шенгенских виз для граждан России
28 марта 2024, 05:56
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Шенгенские визы начнут оформлять гражданам России с 31 марта, заявили в посольстве Румынии в Москве. Как пишет ТАСС, подать соответствующее заявление можно будет подать во всех консульствах страны на территории России.

Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что россияне смогут подать документы на получение румынского шенгена через посольства и консульства в Москве и Санкт-Петербурге. Добавляется, что визового центра Румынии в России нет.

Также ранее стало известно, что с 1 апреля шенгенские визы начнёт предоставлять Болгария. Чтобы россиянам получить документы, необходимо сдать биометрию. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге.

Совет Европейского союза впервые в истории континентального объединения ввёл режим «частичного Шенгена», причем сразу для двух стран — Болгарии и Румынии. С марта 2024 года планируется отменить паспортный контроль между обеими странами. Нововведение будет введено только на воздушном и морском транспорте, наземные пункты пропуска сохранятся.

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В России с апреля изменятся требования для получения водительских прав
28 марта 2024, 06:52

Фото: iStock/ SergeiGorin

В России с 1 апреля изменятся требования для получения водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Во-первых, для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС. Это не коснется только сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД, членов их семей, а также лиц, не являющиеся гражданами России и не имеющих страхового номера индивидуального лицевого счета. При отсутствии СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать эти сведения самостоятельно.

Во-вторых, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык иностранного паспорта или иного иностранного документа, удостоверяющего личность, а также письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.

Аналогичные документы нужно будет предъявить и для замены водительского удостоверения.

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Россияне обновляют рекорды потребления мяса
28 марта 2024, 06:36

Фото: iStock/ bit245

Потребление мяса в России ставит рекорды и продолжит эту тенденцию в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Россельхозбанка.
Так, в 2023 году потребление мяса в стране достигло рекордных 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг, рассказал главный отраслевой аналитик РСХБ Андрей Дальнов. По его словам, потребление мяса и мясной продукции уже превышает рекомендованный норматив Минздрава в 73 кг.

Самая востребованная продукция — свинина и бройлер. По прогнозам банка, потребление свинины за 2024 год увеличится на 1,3 кг (до 31,9 кг на человека в год), бройлера – на 0,5 кг (до 33 кг), говядины — на 0,2 кг (до 12,6 кг).

В банке также прогнозируют рост производства такого гарнира к мясу, как салаты и зелень. Сейчас россияне съедают около 7-10 кг зелени в год, а придерживающиеся здорового питания могут потреблять и больше 12 кг салатных, утверждают эксперты.

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#мясо
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Число погибших от БАДов в Японии выросло до четырех, пострадавших — 106
28 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/ LucaDAddezio

Еще два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи (ферментированный рис) фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии. Таким образом число летальных случаев выросло до четырех. Об этом сообщает агентство Kyodo.
В компании заявили, что с к ним обратились родственники умерших и сообщили им, что те принимали БАДы. Сейчас специалисты компании проводят расследование, чтобы выяснить, есть ли прямая связь между употреблением пищевых добавок и смертью.

Количество госпитализаций среди употреблявших данные добавки достигло 106, передает ТАСС. В Kobayashi Pharmaceutical допускают, что причиной заболеваний и летального исхода могли стать вещества, которые изначально не были предусмотрены в составе, но каким-то образом попали туда. Производство и продажа этих пищевых добавок полностью остановлена.

Ряд японских компаний, использующих в своих товарах красный рис кодзи, на фоне этой истории также объявили об отзыве продукции.

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CNBC: К 2030 году 95% автомобилей будут «шпионить» за водителями
28 марта 2024, 04:48

Фото: iStock/ Blue Planet Studio

Автоэксперты прогнозируют, что автомобили в скором будущем будут собирать и делиться большим количеством данных о водителях, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов Counterpoint.
По их данным, к 2030 году более 95% новых автомобилей будут иметь встроенные средства связи. Благодаря им машины смогут обмениваться данными друг с другом и собирать избыточную информацию о пользователях.

Старший аналитик Counterpoint Парв Шарма обвинил автопроизводителей в краже персональных данных уже сегодня. По его словам, автопроизводители, как правило, прячут настройки конфиденциальности глубоко в прошивке автомобиля, посколько им выгодно собирать информацию о клиентах. Так, в отчете McKinsey за 2021 год сказано, что на продаже данных о водителях третьим лицам компании могут зарабатывать от $250 млрд до $400 млрд.

Также телеканал приводит сентябрьский отчет Mozilla, специалисты которой проанализировав современные автомобили на предмет сохранения данных назвали их худшей категорией продуктов, которую они когда-либо проверяли с точки зрения конфиденциальности.

Чтобы обеспечить конфиденциальность своих данных, авторы рекомендовали тщательно проверять настройки автомобиля, а также приобретать старые версии машин без умных функций.

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Работодателей могут обязать оплачивать проезд сотрудников на такси
Работодателей могут обязать оплачивать проезд сотрудников из-за роста цен на такси
28 марта 2024, 03:37

Фото: iStock/ Georgiy Datsenko

В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом из-за роста цен на такси. Данный законопроект внесет на рассмотрение ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
В пояснительной записке говорится, что в связи с новыми требованиями к такси за последний год в России значительно выросли цены на этот вид транспорта. В отдельных регионах подорожание услуг такси составило 44%.

При этом для некоторых работающих россиян такси является не роскошью, а производственной необходимостью. Например, когда рабочая смена начинается и заканчивается в ночное время, или если сеть общественного транспорта не развита.

Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре, отмечают авторы документа. По их мнению, все работники должны находиться в равных условиях, а не зависеть от добропорядочности работодателя. Поэтому депутаты предлагают обязать работодателей Оплачивать такси работников при необходимости. А издержки организаций предлагается отнести к производственным расходам, чтобы уменьшить сумму уплаченного налога.

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На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв
Courier Journal: На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв
28 марта 2024, 03:17

Фото: iStock/ 12963734

Мощный взрыв произошёл на заправочной станции в американском городе Боулинг-Грин, штат Кентукки, сообщает Courier Journal.
По его информации, пожарные отправились тушить возгорание в помещении Comfuel на Рэйвен-авеню недалеко от центра города.

полицейское управление перекрыло несколько улиц в данном районе, в частности Мемориальный переулок ветеранов между улицами Клэй и Мейн. Улицы Черч и Клэй тоже закрыли. Местное население попросили избегать района происшествия.

По меньшей мере одной школе было отдано распоряжение эвакуироваться.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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Уехавший из России педиатр Бутрий начал принимать пациентов в Тбилиси
28 марта 2024, 03:12

Фото: iStock/AlexLMX

Педиатр Сергей Бутрий, эмигрировавший из России из-за интервью журналисту-иноагенту Катерине Гордеевой*, начал принимать пациентов в клинике «Чайка» в Тбилиси, о чём сам написал в своём Telegram-канале.
«Дорогие пациенты, в конце этой недели я открываю прием в клинике Чайка Тбилиси (Грузия), буду там принимать в пятницу, субботу и воскресенье (29-31 марта)», — написал медик.

Ранее автор блога «Записки детского врача» уехал из России после 10 суток административного ареста по делу о возбуждении ненависти и вражды. По словам Бутрия, ему намекнули, что арестом дело не ограничится. Поэтому освободившись, он вместе с женой и сыном покинул Россию.

Он пообещал не прекращать консультировать пациентов, в том числе дистанционно, а также рассказал о планах заняться обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. На его блог о современной педиатрии в Telegram подписаны более 117 тыс. человек, а в «ВКонтакте» — более 230 тыс.

Хамовнический суд арестовал Бутрия после его интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В материалах утверждалось, что в некоторых фразах врача прослеживалось «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

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#грузия
#врачи
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Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне
28 марта 2024, 02:27

Фото: iStock/ diegograndi

Российский предприниматель Алишер Усманов, который в Германии находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, подал заявление об уголовном правонарушении против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщила газета Bild.
По ее данным, бизнесмен обвиняет их в препятствовании правосудию и преследовании невиновных лиц.

«Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц», — уточнил представитель Генпрокуратуры Доминик Мис. Один из них, согласно его заявлению, — «70-летний бизнесмен из России».

В 2023 году суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски, проведенные в 2022 году по делу против Усманова об отмывании доходов. Обыски тогда проводились на его виллах на озере Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне, а также на яхте Dilbar в порту Бремена.

Суд позже разъяснил, что при выдаче прокуратуре ордеров на обыск были допущены серьезные нарушения. Следствие не предоставлено веских оснований для подозрения Усманова в отмывании средств.

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В Греции нашли ящики с ракетами в поле близ затопленной военной базы
28 марта 2024, 02:25

Фото: iStock/ frentusha

Деревянные ящики с ракетами найдены неподалеку от затопленной прошлой осенью наводнением авиационной базы Стефановикио в греческой области Магнисия, откуда постепенно уходит вода. Об этом сообщает новостной портал myvolos.net.
По его данным, несколько ящиков с ракетами обнаружил фермер в поле, в прибрежной зоне искусственного озера Карла.

Лидер парламентской партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос направил в связи с этим запрос министру обороны страны Никосу Дендиасу.

Поля вокруг затопленной базы Стефановикио власти планируют очистить от грязи и передать фермерам для дальнейшей обработки.


«Эта работа теперь приобретает другое измерение, и в определенной степени опасное, поскольку в этих районах, кроме деревянных ящиков с ракетами, аграрии могут найти и другое вооружение», — отметил политик.


Велопулос спросил главу Минобороны, собираются ли военные провести поиски вокруг озера Карла, чтобы собрать военную технику и вооружение, смытых с военной базы. Он также поинтересовался, проводило ли министерство инвентаризацию военной техники после наводнения.

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