Румыния с 31 марта начнет оформлять шенгенские визы для россиян

Российский предприниматель Алишер Усманов, который в Германии находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, подал заявление об уголовном правонарушении против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщила газета Bild.