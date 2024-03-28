Румыния с 31 марта начнет оформлять шенгенские визы для россиян

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Шенгенские визы начнут оформлять гражданам России с 31 марта, заявили в посольстве Румынии в Москве. Как пишет ТАСС, подать соответствующее заявление можно будет подать во всех консульствах страны на территории России.
Также ранее стало известно, что с 1 апреля шенгенские визы начнёт предоставлять Болгария. Чтобы россиянам получить документы, необходимо сдать биометрию. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге.
Совет Европейского союза впервые в истории континентального объединения ввёл режим «частичного Шенгена», причем сразу для двух стран — Болгарии и Румынии. С марта 2024 года планируется отменить паспортный контроль между обеими странами. Нововведение будет введено только на воздушном и морском транспорте, наземные пункты пропуска сохранятся.
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Артем Путинцев