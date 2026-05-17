Болгария впервые одержала победу на «Евровидении»
Болгария заняла первое место на песенном конкурсе «Евровидение», который состоялся в Вене. Об этом пишет SHOT.
Певица DARA исполнила композицию Bangaranga, которая набрала 516 баллов. Филипп Киркоров утверждает, что именно он со своей командой подготовил артистку к соревнованию. Саму песню написал Димитрис Контопулос, который является автором треков Сергея Лазарева.
Тройку лучших замкнула Румыния, а второе место занял Израиль, участие которого вызвало споры. Из-за политических разногласий сразу пять стран отказались отправлять своих представителей в Вену.
Напомним, Россия с 2022 года не принимает участие в «Евровидении». Перед последним конкурсом его директор Мартин Грин заявил, что возвращение РФ на сегодняшний момент не рассматривается.
Читайте также: