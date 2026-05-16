Один из старейших псов в мире умер во Франции на руках хозяйки

16 мая 2026, 23:47

Во Франции в возрасте 30 лет скончался пес породы папийон по кличке Лазар. Он родился 4 декабря 1995 года, сообщает РЕН ТВ.





По словам экспертов, средняя продолжительность жизни таких собак составляет 13-15 лет. Однако Лазар перевернул представления ученых о долголетии четвероногих.



В последние годы питомец жил у новой хозяйки Офели Будоль, которая забрала его из приюта после смерти прежней владелицы. По словам женщины, в последние дни Лазар почти не двигался, у него ухудшились слух и зрение, но он оставался «живым и очаровательным».



«Лазар скоро встретится со своим старым хозяином», — прокомментировала ситуацию Будоль незадолго до смерти питомца.