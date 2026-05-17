Житель сектора Газа впервые подал иск в МУС против движения ХАМАС
Международный уголовный суд (МУС) рассмотрит жалобу жителя сектора Газа, который обвиняет руководство движения ХАМАС в военных преступлениях и преступлениях против человечности в отношении палестинского народа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Текст заявления насчитывает 40 страниц. В документе истец потребовал провести расследование в отношении 14 лидеров ХАМАС и выдать ордеры на их арест. Обвинения включают использование гражданского населения в качестве живых щитов, атаки на мирных жителей, целенаправленные удары по гражданским объектам, вербовку детей, пытки, убийства, преследования и другие тяжкие преступления.
Жалобу подал мужчина, у которого в ходе конфликта погибли жена, дети и другие родственники. По словам адвоката заявителя, многих жертв среди гражданского населения удалось бы избежать, если бы не действия ХАМАС.
Читайте также: