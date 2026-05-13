Критик Соседов назвал «Евровидение» конкурсом уродов и безмозглых существ

13 мая 2026, 17:46

Сергей Соседов заявил о творческом кризисе «Евровидения»

В Вене стартовал юбилейный 70-й конкурс «Евровидение». В нём участвуют 35 стран. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как он относится к конкурсу и нужно ли России возвращаться в «большую музыкальную семью».





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что конкурс переживает творческий кризис.

«Кроме продвижения политических лозунгов и провокаций, вы там ничего не найдёте. Меломаны, которые захотят посмотреть конкурс, не найдут там музыки, не насладятся прекрасным шоу. Разочарование — то, что вы будете испытывать при просмотре «Евровидения». Это давно конкурс уродов и безмозглых существ. Слава богу, что России там нет», — сказал Соседов.

«Юбилей конкурс отметит и, скорее всего, прекратит свое существование, потому что терпеть такой хаос и идиотизм, абсолютно невозможно», — добавил Сергей.