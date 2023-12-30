Болгарский город Габрово нашёл способ сэкономить на артистах в новогоднюю ночь

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Преждевременное празднование Нового года стало уже традицией для болгарского города Габрово, жители которого стали легендарными из-за своей скупости. Муниципалитет принял такое решение из-за «баснословных гонораров», которые требуют артисты за выступления в ночь на 1 января.
Идея преждевременного празднования Нового года, у которой есть как сторонники, так и противники, косвенно поддерживает фольклорную репутацию жителей Габрово как весьма скупых людей, постоянно желающих на всём сэкономить. Габровцев из-за этого порой называют «болгарскими шотландцами».
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Александр Бойцов