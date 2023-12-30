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Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик Леус: в новогоднюю ночь в Москве ожидается понижение температуры и снег
30 декабря 2023, 15:10
Фото: iStock/Olga Nazarova

Фото: iStock/Olga Nazarova

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. Прогноз он опубликовал в своём Telegram-канале.
Температура воздуха в ночь на 1 января понизится максимум до -7 градусов. Будет идти небольшой снег.

К утру 1 января, сообщает Леус, ожидается похолодание до -12 градусов. Несмотря на пробивающиеся сквозь облака лучи солнца, в течение дня температура останется низкой.


Затем ожидается резкое похолодание до -25 градусов, в связи с приходом холодных воздушных масс от Красного моря.

Синоптик отметил, что последний раз новогодняя ночь была такой холодной при переходе из 2015 в 2016 год, когда столбики термометров ночью опустились до -13, а к утру уже до -16.

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Вологодский депутат подарил коллегам яйца на Новый год
Вологодский депутат Гордеев подарил яйца и орехи коллегам на Новый год
30 декабря 2023, 14:04

Фото: iStock/sergeyryzhov

Депутат из Вологодской области Александр Гордеев подарил коллегам на Новый год яйца. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».
В беседе с изданием он отметил, что это было сделано для поднятия настроения, а основным подарком стали коробки с разными видами орехов. Депутат призвал не делать из новости оснований для инсинуации.

Пользователи соцсетей похвалили вологодского депутата за отличное чувство юмора, добавив при этом, что «пенсионерам остаётся лишь облизнуться».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала главную причину повышения цен на яйца. С одной стороны, на рост стоимости той или иной продукции влияет инфляция, но в данной ситуации, по словам главы регулятора, во всём виноват повышенный спрос. Она напомнила 2021 год, когда по той же причине возросла цена на некоторые виды товаров.

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#депутат
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Известный уфолог Стефан сообщил о находке в Египте «мумий инопланетян»
30 декабря 2023, 13:02

Фото: istockphoto/vchal

Известный немецкий уфолог Мартин Стефан рассказал об очередной своей сенсационной находке. По его словам, в Египте он сумел обнаружить высохшие останки инопланетных существ.
В интервью изданию The Sun Стефан сообщил, что «мумия инопланетянина» была найдена во время археологических раскопок. Его сообщение вызвало большой интерес учёных и любителей аномальных явлений во всём мире. По словам немецкого уфолога, лица и черепа мумий были вытянутой формы и удивительно напоминали своими чертами образы гуманоидов, какими их изображают в научно-фантастических фильмах.

Стефан, который уже несколько десятилетий занимается всем, что связано с инопланетянами и НЛО, утверждает, что данная находка может перевернуть наши представления об истории человечества и о возможности контакта с внеземными цивилизациями.

В то же время многие учёные сомневаются в подлинности инопланетной мумии. Скептики говорят, что необычная форма останков может быть вызвана естественными причинами или деформацией тканей. В любом случае, предстоят ещё многие дополнительные анализы и исследования находки. Сам Стефан убеждён, что их результаты скажутся на представлениях об истории человечества и окажут влияние на его будущее.

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#анализы
#интервью
#египет
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Порядка 300 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом
30 декабря 2023, 11:35

Фото: iStock/Dance60

Порядка 300 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом. Об этом в своём Telegram-канале сообщил оперативный штаб Республики Крым.
Отмечается, что в общей сложности проезда по мосту со стороны Тамани ожидают 278 автомобилей. Ожидание составляет около часа.

Со стороны Керчи 30 автомобилей также ожидают проезда по Крымскому мосту.

Уточняется, что данные оперштабом приводились по состоянию на 11:00 мск.

Ранее Министерство обороны России сообщало об уничтожении украинского безэкипажного катера в северо-западной части акватории Чёрного моря.

Кроме того, за минувшую ночь средства ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над несколькими российскими регионами.

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#крымский мост
#автомобили
#пробки
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Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды
Подозреваемый в убийстве отца Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей
30 декабря 2023, 06:29

Фото: istock / Rawf8

Следователи считают, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за денежных средств — он похитил 100 тысяч рублей и затем оставил тело у обочины, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
«По предварительным данным, подозреваемый попытался завладеть деньгами пострадавшего. Совершив преступление, он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, после чего оставил тело мужчины у обочины рядом с СНТ Мещерино-Чурилково», — говорится в Telegram-канале регионального управления СК.
Подозреваемому 25 лет. Часть похищенных средств была обнаружена у него в квартире во время проведения обыска. В настоящее время его допрашивают.

Ранее было объявлено об уголовном деле по убийству пожилого мужчины в Ленинском городском округе Подмосковья. По данным РИА Новости, погибшим оказался отец председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды.

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«Аэрофлот» продлит действие программы «плоских» тарифов
«Аэрофлот» продлит действие программы «плоских» тарифов на 2024 год
30 декабря 2023, 05:57

Фото: istockphoto/Takosan

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о продлении программы «плоских» тарифов на 2024 год, передает РИА Новости.
«Эти специальные фиксированные цены действуют для экономического класса на рейсах из Москвы в пункты на Дальнем Востоке и в Калининград. Стоимость билетов на перелеты „Аэрофлота“ из Москвы до Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана составляет 17 100 рублей в одну сторону и 28 400 рублей туда и обратно. На рейсах авиакомпании „Россия“ цена составляет 15 050 рублей в одну сторону и 25 000 рублей туда и обратно. За перелеты в Калининград цены составляют 6 400 рублей в один конец и 10 650 рублей туда и обратно», — гласит сообщение.
Эти тарифы будут действовать в течение большей части 2024 года, включая периоды повышенного спроса, такие как школьные каникулы, майские праздники и летние отпуска. Предусмотрено повышение тарифов на 6% в октябре 2024 года, при этом оно будет ниже годовой инфляции 2023 года. Аэрофлот стремится сохранить доступные цены для россиян на важные авиаперелеты.

По условиям тарифа, в стоимость входит одно место багажа. Покупку билетов можно совершить на любую дату с 1 января по 30 сентября 2024 года, совершив перевозку в течение 24 часов с момента бронирования. Детям до 12 лет, путешествующим отдельно от взрослых, предоставляется дополнительная скидка 15%. Участникам программы «Аэрофлот Бонус» за перелет начисляется 25% миль. Изменение условий перевозки и возврат возможны с дополнительной оплатой.

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Под Истрой заработала новая станция очистки воды
29 декабря 2023, 23:01

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На водозаборном узле в деревне Глебово-Избище городского округа Истра завершили монтаж станций водоочистки и двух резервуаров чистой воды объёмом 50 кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Оборудование станции обезжелезивания обеспечило высокое качество добываемой воды. Все технологические процессы обезжелезивания и промывки фильтров проходят с использованием кинетической энергии подаваемой на очистку воды без использования электричества, в гидроавтоматическом режиме», – говорится в сообщении.
Водозаборный узел деревни Глебово-Избище обеспечивает качественным питьевым ресурсом 900 жителей – три многоквартирных двухэтажных дома, частный сектор деревни и посёлка Октябрьский, а также Семейный центр помощи семье и детям «Истринский» с круглосуточным пребыванием.

Работы по обновлению ВЗУ проведены в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы.

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#московская область
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50-метровое колесо обозрения в Химках украсили к новогодним праздникам
29 декабря 2023, 22:12

Фото: Дарья Московцева

Колесо обозрения в парке Толстого, расположенном в Старых Химках, к Новому году превратили в сияющую снежинку. Аттракцион высотой 50 м – один из самых высоких в Московской области.
К праздникам его эффектно украсили. Разноцветная иллюминация на колесе образует десятки движущихся узоров и переливается разными цветами. На ведущей к колесу аллее расположили огромные светящиеся ёлочные шары, а между ними – ель, украшенную белыми и красными шарами и голубыми гирляндами. А сияющий хэштег на входе напоминает гостям, что мечты сбываются.

В новогодние праздники парк станет одним из главных мест гуляний в Химках. В уходящем году он занял второе место в рейтинге самых популярных зон отдыха Московской области.

Один из старейших парков регулярно обновляется. В числе последних работ – реконструкция дорожек и тропинок, установка скалодрома и новой детской площадки, появление сухого фонтана.

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#московская область
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Стало известно о возможной приостановке деятельности клуба «Мутабор»
Клуб «Мутабор» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарных норм
29 декабря 2023, 22:03

Фото: iStock/LumineImages

Деятельность клуба «Мутабор», где прошла голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, могут приостановить на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что «Мутабору» предъявили обвинение по статье 6.6. КоАП РФ. По данным источника, клуб получил предписание до момента проведения «голой вечеринки» Ивлеевой.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше». В результате, большинство артистов, принявших участие в вечеринке, уже ощутили на себе последствия.

Ранее сообщалось, что блогершу Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой вечеринки».

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Первые дольщики проблемного ЖК «Берёзовая роща» получили ключи
29 декабря 2023, 21:44

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Первым дольщикам ЖК «Берёзовая роща» в Раменском городском округе накануне Нового года начали вручать ключи от долгожданных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
«Возводить комплекс начинал застройщик ОАО «Земли Московии». Он должен был передать квартиры 636 дольщикам в 2014 году, однако не выполнил своих обязательств. В ноябре 2020-го Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил завершить строительство 13 домов жилого комплекса», – напомнили в ведомстве.
В марте прошлого года фонд возобновил работы. Сейчас все дома ЖК достроены и введены в эксплуатацию, отметили в подмосковном Минжилполитики.

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