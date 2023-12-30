Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Фото: iStock/Olga Nazarova
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. Прогноз он опубликовал в своём Telegram-канале.
Температура воздуха в ночь на 1 января понизится максимум до -7 градусов. Будет идти небольшой снег.
К утру 1 января, сообщает Леус, ожидается похолодание до -12 градусов. Несмотря на пробивающиеся сквозь облака лучи солнца, в течение дня температура останется низкой.
Затем ожидается резкое похолодание до -25 градусов, в связи с приходом холодных воздушных масс от Красного моря.
Синоптик отметил, что последний раз новогодняя ночь была такой холодной при переходе из 2015 в 2016 год, когда столбики термометров ночью опустились до -13, а к утру уже до -16.
Читайте также:
Врач Евдокименко назвал полезные активности на новогодних праздниках
Общественник Зотов предупредил о росте цен на такси в новогодние праздники
Власти Московской области отменили новогодний салют
К утру 1 января, сообщает Леус, ожидается похолодание до -12 градусов. Несмотря на пробивающиеся сквозь облака лучи солнца, в течение дня температура останется низкой.
Синоптик отметил, что последний раз новогодняя ночь была такой холодной при переходе из 2015 в 2016 год, когда столбики термометров ночью опустились до -13, а к утру уже до -16.
Читайте также:
Врач Евдокименко назвал полезные активности на новогодних праздниках
Общественник Зотов предупредил о росте цен на такси в новогодние праздники
Власти Московской области отменили новогодний салют
Анастасия Чинкова