Вологодский депутат подарил коллегам яйца на Новый год

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Депутат из Вологодской области Александр Гордеев подарил коллегам на Новый год яйца. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».
В беседе с изданием он отметил, что это было сделано для поднятия настроения, а основным подарком стали коробки с разными видами орехов. Депутат призвал не делать из новости оснований для инсинуации.
Пользователи соцсетей похвалили вологодского депутата за отличное чувство юмора, добавив при этом, что «пенсионерам остаётся лишь облизнуться».
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала главную причину повышения цен на яйца. С одной стороны, на рост стоимости той или иной продукции влияет инфляция, но в данной ситуации, по словам главы регулятора, во всём виноват повышенный спрос. Она напомнила 2021 год, когда по той же причине возросла цена на некоторые виды товаров.
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Пользователи соцсетей похвалили вологодского депутата за отличное чувство юмора, добавив при этом, что «пенсионерам остаётся лишь облизнуться».
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Анастасия Чинкова