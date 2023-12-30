Путин поздравил глав зарубежных стран с Новым годом и Рождеством

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав иностранных государств и правительств. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поздравления от российского лидера получили президент Абхазии Аслан Бжания, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр республики Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы других дружественных России государств.
Кроме того, Путин поздравил с наступающим 2024 годом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин не намерен отправлять поздравления лидерам недружественных государств.
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Кроме того, Путин поздравил с наступающим 2024 годом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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Анастасия Чинкова