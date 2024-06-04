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Больная раком Кейт Миддлтон передала записку с криком о помощи: «Помогите»

За две недели до операции Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи
04 июня 2024, 02:02
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тайно попросила о помощи популярного фокусника. Об этом пишет «Комсомольская правда».
30 ноября 2023 года на шоу известного иллюзиониста Деррена Брауна Миддлтон передала ему маленькую записку, на которой было всего одно слово: «Помогите».

Деррен Браун рассказал, что прочитал записку после того, как Кейт вложила ее в руку во время рукопожатия. Это произошло за 2 недели до операции на брюшной полости, во время которой у принцессы обнаружили онкологию.



В настоящие время Кейт активно занимается своим лечением и и общению с детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи, которые серьезно переживают из-за болезни матери.

Официальные представители королевской семьи по-прежнему не дают комментариев касательно ее текущего состояния. Известно, что многодетная мама не появится на публике до конца 2024 года.

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#операции
#болезни
На Украине предупредили об отключении света зимой
Депутат Рады Нагорняк предупредил о длительном отключении света зимой
04 июня 2024, 02:53

Фото: istock / TebNad

Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что зимой продолжительность отключений электроэнергии в стране может достичь 10 часов в сутки.
«Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием», — цитирует парламентария украинский телеканал «24 канал».
Нагорняк назвал ситуацию в энергосистеме Украины сверхсложной. При этом добавил, что объективно ситуация тяжелая уже с начала летнего периода, по его прогнозам, зимой будет еще сложнее.

Во многом отключения будут совершаться из-за повышения тарифов на электричество. С 1 июня их подняли для жителей более чем на 60%.

Ранее «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дефицит
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Иностранцам запретят усыновлять российских детей
Львова-Белова: в ближайшее время иностранцам запретят усыновлять детей из РФ
04 июня 2024, 00:30

Фото: istock / Tatiana Ikoeva

В скором времени иностранцам запретят усыновлять детей из России. Омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год, в котором указано, что за последние 2 года количество детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, снизилось почти на 90%.
«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — сказано в документе.
В отчете указано, что европейские государства являются основными странами, куда усыновляются дети из России. В 2023 году граждане Италии (5 детей) и Франции (1 ребенок) приняли на усыновление маленьких россиян. Соглашения о сотрудничестве в области усыновления детей подписаны между РФ и вышеназванными странами.

Ранее врач Виталий Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Соцсеть X разрешила публиковать контент для взрослых
В соцсети X разрешили пользователям публиковать контент для взрослых
03 июня 2024, 23:30

Фото: istock / Robert Way

В социальной сети X (ранее Twitter) обновили правила, разрешив пользователям публиковать контент для взрослых. Об этом пишет The Verge.
В обновленном разделе правил пользования указано, что подобные материалы должны создаваться и распространяться по обоюдному согласию. Соцсеть также требует от пользователей помечать публикацию таких фото и видео, а если зафиксированы нарушения правила, будут «изменены настройки учетной записи».

Согласно новым правилам, пользователи младше 18 лет и пользователи без указанной даты в своем профиле, не смогут получить доступ к просмотру контента для взрослых.

Новые правила X также запрещают контент, который «пропагандируюет эксплуатацию, несогласие объективацию, сексуализацию несовершеннолетних или причинение им вреда».

Ранее наёмник из Франции заявил, что иностранцы приезжают воевать на Украину для видео в TikTok. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, как работал пул Пригожина в день мятежа
Медиаменеджер Кацман: пул Пригожина работал в день мятежа как в последний раз
03 июня 2024, 20:54

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Сотрудники информационного пула основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина работали как в последний раз в дни мятежа своего начальника. Об этом рассказала глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна» медиаменеджер Ксения Кацман, её слова передаёт NEWS.ru.
В то время Кацман была сотрудницей пула Пригожина. Её с коллегами называли «информационными бойцами» ЧВК «Вагнер».

«23 июня прошлого года уже около 21:00 я получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики». Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений. Мы работали над информационным поводом как в последний раз», — рассказала Кацман.

Она добавила, что тогда сотрудники информационного пула Пригожина действительно не знали, последние ли это их публикации о ЧВК «Вагнер» или нет.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».

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«Мисс Болгария» с украинскими корнями лишили титула
Елизавету Кравец лишили титула «Мисс Болгария» за невыполнение обязательств
03 июня 2024, 20:40

Фото: iStock/ JadeThaiCatwalk

Елизавету Кравец, получившую титул «Мисс Болгария» в 2023 году, лишили короны из-за невыполнения обязательств, сообщают организаторы конкурса, не уточняя подробностей.
Кравец, 17-летняя девушка украинского происхождения, была признана самой красивой девушкой Болгарии в сентябре 2023 года.

Организация «Мисс Болгария» заявила в социальных сетях, что решение о лишении титула связано с несоответствием Кравец ценностям конкурса и участием в деятельности, наносящей ущерб репутации мероприятия.

Обычно победительницы обязаны участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях на протяжении года.

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#болгария
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Психолог Наумова раскрыла, как выстроить доверительные отношения с ребёнком
Психолог Наумова заявила о важности доверительных отношений
03 июня 2024, 20:22

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что выстраиванию доверительных отношений с ребёнком поспособствуют отсутствие резкой критики со стороны родителей.
Также нужно отказаться от методов запугивания ребёнка домашним арестом, изъятия вещей и гаджетов и так далее в воспитательных целях.

Специалист рекомендовала всячески демонстрировать, что вы воспринимаете своего ребёнка таким, каков он есть.

«С ребёнком важно выстроить доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативных. Он будет уверен, что родители не будут его ругать, а напротив — помогут», — приводит Pravda.Ru со ссылкой NewsInfo.Ru слова Наумовой.

Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.

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#психолог
#родители
#отношения
#психология
#дети
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Павел Дуров анонсировал большое обновление в мессенджере Telegram
03 июня 2024, 20:16

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о значительном обновлении в мессенджере. Об этом он написал в своем Telegram-канале 3 июня.
«На прошлой неделе Telegram выпустил очередное крупное обновление, которое включало анимированные сообщения, подписи к фотографиям, поиск по хэштегам, сворачиваемые цитаты, быстрые действия с номерами телефонов и другие нововведения. (...) На этой неделе мы планируем выпустить еще более масштабное обновление, так что следите за новостями!» — сообщил Дуров.
О появлении в мессенджере анимированных сообщений и других новых функций стало известно 31 мая.

В апреле Дуров анонсировал возможность покупки и продажи стикеров и эмодзи за криптовалюту в Telegram. По его словам, создатели стикеров будут получать 95 процентов дохода от их продаж.

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#развитие
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В Крыму состоится фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»
03 июня 2024, 19:52

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Судаке в бухте Капсель с 26 по 28 июля 2024 года пройдёт фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь).
Заезд участников мероприятия запланирован на 24–25 июля. Основная программа фестиваля пройдёт 26–28 июля.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет уже в шестой раз. В текущем году ключевой темой фестиваля станет национальное многообразие видов искусства народов России. Фестиваль является платформой для раскрытия возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.

В фестивале примут участие резиденты арт-кластера «Таврида», молодые деятели культуры и искусств, делегации из образовательных организаций «Вузы России», участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», представители партнерских проектов.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Арт-кластера.

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Названы самые безопасные районы Москвы для аллергиков
Риелтор Сырцов назвал ЦАО самым безопасным для аллергиков
03 июня 2024, 19:37

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил, что наиболее благоприятным для аллергиков районом Москвы является Центральный административный округ.
Он объяснил это тем, что зелёные насаждения здесь занимают лишь 20% всей территории округа.

«Но большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники. Почти все индустриальные объекты вынесены за пределы ЦАО, а единственным значительным фактором риска остается интенсивное движение автомобилей», — добавил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Также благоприятными в этом отношении являются САО и ЗАО.

Ранее врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией.

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#растения
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