Больная раком Кейт Миддлтон передала записку с криком о помощи: «Помогите»

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тайно попросила о помощи популярного фокусника. Об этом пишет «Комсомольская правда».
30 ноября 2023 года на шоу известного иллюзиониста Деррена Брауна Миддлтон передала ему маленькую записку, на которой было всего одно слово: «Помогите».
Деррен Браун рассказал, что прочитал записку после того, как Кейт вложила ее в руку во время рукопожатия. Это произошло за 2 недели до операции на брюшной полости, во время которой у принцессы обнаружили онкологию.
В настоящие время Кейт активно занимается своим лечением и и общению с детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи, которые серьезно переживают из-за болезни матери.
Официальные представители королевской семьи по-прежнему не дают комментариев касательно ее текущего состояния. Известно, что многодетная мама не появится на публике до конца 2024 года.
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Деррен Браун рассказал, что прочитал записку после того, как Кейт вложила ее в руку во время рукопожатия. Это произошло за 2 недели до операции на брюшной полости, во время которой у принцессы обнаружили онкологию.
В настоящие время Кейт активно занимается своим лечением и и общению с детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи, которые серьезно переживают из-за болезни матери.
Официальные представители королевской семьи по-прежнему не дают комментариев касательно ее текущего состояния. Известно, что многодетная мама не появится на публике до конца 2024 года.
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Алина Юрчак