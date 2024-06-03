Психолог Наумова раскрыла, как выстроить доверительные отношения с ребёнком

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Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что выстраиванию доверительных отношений с ребёнком поспособствуют отсутствие резкой критики со стороны родителей.
Также нужно отказаться от методов запугивания ребёнка домашним арестом, изъятия вещей и гаджетов и так далее в воспитательных целях.
Специалист рекомендовала всячески демонстрировать, что вы воспринимаете своего ребёнка таким, каков он есть.
Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.
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Специалист рекомендовала всячески демонстрировать, что вы воспринимаете своего ребёнка таким, каков он есть.
«С ребёнком важно выстроить доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативных. Он будет уверен, что родители не будут его ругать, а напротив — помогут», — приводит Pravda.Ru со ссылкой NewsInfo.Ru слова Наумовой.
Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.
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Мелисса Тимофеева