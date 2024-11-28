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Больничный клоун раскрыл секреты своей профессии

Больничный клоун Новохатский: смех и радость хорошо влияют на здоровье пациентов
Фото: iStock/Halfpoint

Фото: iStock/Halfpoint

Больничные клоуны оказывают эмоциональную поддержку пациентам, так как смех и радость позитивно влияют на здоровье. Об этом и других секретах своей профессии рассказал актер из клоунского объединения «Самозванцы» Андрей Новохатский. По его словам, клоуны помогают не только детям, но и медперсоналу, а также родителям.
Новохатский в беседе с RuNews24.ru пояснил, что профессия возникла, когда врачи заметили, что подавленные и грустные пациенты лечатся медленнее тех, кто не пал духом, после чего начали клоунов начали приглашать в больницы. С тех пор больничные клоуны вносят свой вклад в восстановление физических и психических сил больных.
«Существуют распространенные заблуждения о том, что клоун работает только с детьми. На самом деле, его работа включает взаимодействие также с медицинским персоналом и родителями, чтобы создать потенциально расслабляющую атмосферу в палате. Важным является то, что клоун помогает всем участникам процесса — детям, родителям и врачам — вернуть чувство человечности в условия, где оно может затеряться», — поделился он.


Актер добавил, что сейчас клоуны работают не только в детских больницах, но и в хосписах, детских домах и домах престарелых, создавая везде атмосферу радости, доверия и поддержки.

Работа больничных клоунов требует специальной подготовки, подчеркнул Новохатский. Актеры изучают детскую психологию, проходят различные курсы и учатся работать с больными детьми, чтобы понимать природу их страхов и переживаний.

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Специалисты БТИ Подмосковья проведут пять выездных встреч по «гаражной амнистии»
28 ноября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Пять выездных встреч для консультирования граждан по вопросам «гаражной амнистии» проведут 30 ноября и 3 декабря в четырёх округах Московской области специалисты регионального БТИ, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
«В субботу, 30 ноября, встречи состоятся в 10 утра в гаражном кооперативе «Автолюбитель-1» в посёлке Нахабино округа Красногорск, в 12:00 — в гаражном кооперативе «Ветерок» в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, а в 13:00 — в гаражном кооперативе «Петрушка» в деревне Ликино Одинцовского округа», — говорится в сообщении.
Кроме того, во вторник, 3 декабря, выездные консультации по «гаражной амнистии» будут проводиться в двух ГСК в городе Дмитров — «Центральный» (на Пушкинской улице) и «Шпилево» (на Высоковольтной улице). Обе консультации начнутся в 9:30.

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#бти
#гараж
#амнистия
#консультации
#минимущества
#московская область
#подмосковье
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Около 20 тыс. тонн чистого металла отправили перерабатываться на КПО Московской области
28 ноября 2024, 13:13

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Комплексы по переработке отходов в Подмосковья активно работают над защитой региона от металлических отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С начала года на переработку было отправлено около 20 тысяч тонн металлических материалов. Более 5 тысяч тонн было извлечено из общего потока отходов и направлено на утилизацию на КПО в Егорьевске.

Количество извлечённых отходов зависит от возможностей каждого КПО:

  • КПО «Нева» — 3 846 тонн;
  • КПО «Дон» — 3 272 тонны;
  • КПО «Юг» — 2 900 тонн;
  • КПО «Север» — 2 820 тонн;
  • КПО «Храброво» — 1 480 тонн;
  • КПО «Прогресс» — 419 тонн;
  • КПО «Алексинский карьер» — 188 тонн.
Все металлические отходы проходят несколько этапов перед вторичным использованием:

  • отделение лома от других отходов с помощью сильного магнита;
  • обработка металла в очистительных ваннах;
  • типирование металлического лома на разновидности (чёрный и цветной);
  • переплавка;
  • изготовление металлических листов, из которых делают рулоны, стержни, арматуру и проволоку.

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#подмосковье
#производство
#отходы
#кпо
#переработка
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В техникуме Шатуры делают новый вид окопных печей
28 ноября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Печки-буржуйки, адаптированные для нужд военных, разработали и изготавливают студенты Шатурского энергетического техникума, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Это печи маленького размера, поэтому подойдут для блиндажей и окопов. Они работают на любом жидком топливе, включая отработанное машинное масло, и практически не дымят, а значит не могут выдать расположение окопа врагу», — говорится в сообщении.
В зону СВО передано уже свыше 30 таких печек. Кроме того, в техникуме разработали ещё одну модель: она работает на дровах.

Отмечается, что в техникуме также плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют противодронные одеяла и собирают гуманитарную помощь. Всего с начала специальной военной операции бойцам было отправлено более 2 тонн различных грузов, а также автомобиль УАЗ, который студенты сами починили, модернизировали и покрасили в защитный цвет.

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#шатура
#колледж
#сво
#гуманитарная помощь
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«Радио 1» выиграло награду правозащитного конкурса СМИ
28 ноября 2024, 12:44

Алексей Кизенков и Анастасия Бондарева. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В Подмосковье подвели итоги конкурса на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности в 2024 году, дипломы победителям вручила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. В число победителей вошло «Радио 1», сообщает пресс-служба омбудсмена региона.
«Вы поднимаете важные вопросы и это очень помогает нам в работе. Благодарю вас за то, что вы проводите большую работу в сфере правового просвещения», — сказала победителям конкурса Ирина Фаевская.
В этом году конкурс проводился по трём номинациям: «Правовое просвещение», «Профессия правозащитник» и «Лучший правовой блог». Редакция «Радио 1» получила диплом второй степени за цикл программ про акцию «Доброе дело» для участников СВО, проектный семинар Комитета семей воинов Отечества и программ о деятельности омбудсмена Подмосковья. Награду получили Алексей Кизенков и Анастасия Бондарева.

«Правовое просвещение — тема, безусловно, актуальная. Радиостанция работает именно для людей и ради людей. Все вопросы, касающиеся защиты прав человека, всегда звучат в нашем эфире. Мы стараемся говорить на актуальные для людей темы», — сказал радиоведущий Алексей Кизенков.

На конкурсе были отмечены проекты телеканала «360», издания «Газета.ру» и ряда других СМИ.

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#подмосковье
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В Дубне врачи сосудистого центра спасли жизнь женщины в её день рождения
28 ноября 2024, 12:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Жительница Дубны и её семья отмечали день рождения женщины 26 ноября, но внезапно ей стало плохо. Дочь именинницы Светлана вызвала скорую помощь, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«У мамы 26 ноября был день рождения. Ей исполнилось 78 лет. Мы дружно поздравили её всей семьёй, но вечером, почти перед окончанием праздника ей внезапно стало плохо. Вызвали скорую. Приехав, медики диагностировали обширный инфаркт и приняли решение о срочной госпитализации в сосудистый центр. Приступ был настолько серьезный, что они прямо сказали: "До Дмитрова точно не довезем"», — рассказала Светлана.
Спустя час после вызова скорой женщине сделали операцию, установили стент на повреждённый тромбом сосуд. В настоящее время пациентка готовится к выписке.

По словам Светланы 26 ноября у её мамы теперь сразу два дня рождения. Она также выражает благодарность бригаде скорой помощи, хирургам и всему персоналу приёмного отделения сосудистого центра ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России.

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#день рождения
#инфаркт
#дубна
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#здоровье
#больница
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Расписание электричек пяти направлений изменится в конце ноября — начале декабря
28 ноября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений, включая электрички МЦД-1 и аэроэкспрессы. Казанского направления, а также Киевского и Горьковского направлений, включая МЦД-4, будет изменён в конце ноября — начале декабря из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
На Белорусском направлении работы будут проводиться на станции Тестовская 2-13 декабря в будние дни с 1:55 до 5:55, а также на станции Можайск 1,7, 8, 14 декабря с 13:15 до 15:25

На Савёловском направлении в связи с продолжающимися работами по строительству станции Петровско-Разумовская, технологические «окна» назначены на период с 23:00 30 ноября до 7:00 1 декабря и в те же часы 13-14 декабря. Кроме того, ограничения движения будут вводиться в будние дни с 2 по 13 декабря с 9:50 до 13:50 из-за работ на участке между станциями Каналстрой и Вербилки.

На Горьковском направлении работы на станции Железнодорожная будут проводиться с 23:40 29 ноября до 23:40 1 декабря и в те же часы 6-8 декабря. На перегоне между станциями Москва-Пассажирская-Курская и Нижегородская работы назначены на период с 30 ноября по 1 декабря и 7-8 декабря с полуночи до 5:00, а на станции Электросталь – 3, 4, 9, 10, 12, 13 декабря с 1:10 до 4:10.

На Киевском направлении расписание электричек будет меняться с 29 ноября по 1 декабря и 6-8 декабря с 22:30 до 6:10 из-за ремонта на участке между станциями Солнечная и Лесной городок.

А на Казанском направлении ремонтно-путевые работы будут проводиться на перегоне между станциями Москва и Перово с 23:10 29 ноября до 6:40 30 ноября и в те же часы 30 ноября – 1 декабря, 6-7 и 7-8 декабря. Кроме того, на участке между Бронницами и Фаустово запланирована модернизациях контактной сети. Технологические окна для этого назначены на 3-6 и 10-13 декабря с 11:55 до 14:25.

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#минтранс мо
#электрички
#железная дорога
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#московская область
#подмосковье
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В Московской области завершилось строительство новых тротуаров
28 ноября 2024, 12:13

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области дорожные службы успешно завершили программу строительства тротуаров на 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего было оборудовано более 68 километров новых пешеходных дорожек вдоль региональных трасс, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Работы завершили в 34 округах Подмосковья. Для комфорта маломобильных граждан новые объекты обустроены с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В Чехове было построено 10 новых тротуаров общей протяжённостью около 7,5 километров.

В Наро-Фоминском округе было обустроено более 5,4 километров новых тротуаров.

Тротуары протяжённостью более 4,5 км проложили в Солнечногорске. Также новые тротуары обустроили и в других округах: в Клину, Рузе, Подольске, Коломне.

В Министерстве отметили, что за период с 2019 по 2024 год в Московской области было построено более 710 километров новых тротуаров вдоль региональных трасс. При составлении плана строительства учитывались аварийность дорог, предложения администраций округов, ГИБДД Московской области и мнения местных жителей.

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#тротуары
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#ремонт дорог
#минтранс мо
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В Подмосковье с начала года построили 100 трансформаторных подстанций
28 ноября 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сто трансформаторных подстанций построили на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Ввод новых подстанций повысит надежность и качество электроснабжения жителей области, а также обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей», — отметили в министерстве.
Кроме того, в текущем году силами компании «Мособлэнерго» проведена реконструкция 178 трансформаторных подстанций: на объектах установили новое силовое и электрооборудование. Построено и реконструировано также почти 223 км линий электропередачи, в том числе более 83 км воздушных и 138,6 км кабельных линий.

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#мособлэнерго
#подмосковье
#лэп
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Каширским школьникам вручили знаки отличия ГТО
28 ноября 2024, 11:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Вручение знаков отличия ГТО состоялось на торжественной линейке в средней школе №4 городского округа Кашира, заслуженные награды получили ученики, выполнившие нормативы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Знаки и удостоверения по различным ступеням от 2 до 6 получили 20 учеников школы №4. Знаки вручали директор спортивного клуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Светлана Княжничева и начальник Центра ГТО Николай Гайворонский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед церемонией вручения знаков ГТО грамоты и медали городского округа Кашира вручили трём ученицам: Алевтине Недовесовой и Анне Кондратьевой за первое и третье места на фестивале «Проплыви на норматив!», а также Анне Коростелевой за второе место на фестивале «Девушки за ГТО!». Кроме того, Анна Кондратьева получила награду за занятое на этом фестивале третье место.

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#кашира
#гто
#школа
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