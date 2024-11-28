Больничный клоун раскрыл секреты своей профессии

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Больничные клоуны оказывают эмоциональную поддержку пациентам, так как смех и радость позитивно влияют на здоровье. Об этом и других секретах своей профессии рассказал актер из клоунского объединения «Самозванцы» Андрей Новохатский. По его словам, клоуны помогают не только детям, но и медперсоналу, а также родителям.
Новохатский в беседе с RuNews24.ru пояснил, что профессия возникла, когда врачи заметили, что подавленные и грустные пациенты лечатся медленнее тех, кто не пал духом, после чего начали клоунов начали приглашать в больницы. С тех пор больничные клоуны вносят свой вклад в восстановление физических и психических сил больных.
Актер добавил, что сейчас клоуны работают не только в детских больницах, но и в хосписах, детских домах и домах престарелых, создавая везде атмосферу радости, доверия и поддержки.
Работа больничных клоунов требует специальной подготовки, подчеркнул Новохатский. Актеры изучают детскую психологию, проходят различные курсы и учатся работать с больными детьми, чтобы понимать природу их страхов и переживаний.
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«Существуют распространенные заблуждения о том, что клоун работает только с детьми. На самом деле, его работа включает взаимодействие также с медицинским персоналом и родителями, чтобы создать потенциально расслабляющую атмосферу в палате. Важным является то, что клоун помогает всем участникам процесса — детям, родителям и врачам — вернуть чувство человечности в условия, где оно может затеряться», — поделился он.
Актер добавил, что сейчас клоуны работают не только в детских больницах, но и в хосписах, детских домах и домах престарелых, создавая везде атмосферу радости, доверия и поддержки.
Работа больничных клоунов требует специальной подготовки, подчеркнул Новохатский. Актеры изучают детскую психологию, проходят различные курсы и учатся работать с больными детьми, чтобы понимать природу их страхов и переживаний.
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