Больница Пущинского научного центра Российской академии наук отметила 60-летие

Фото: пресс-служба городского округа Серпухов
В пущинском Доме ученых состоялось торжественное мероприятие, которое посвящено 60-летию БПНЦ РАН и Дню медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Серпухов.
Отмечается, что работники пущинской больницы были награждены за добросовестную работу и плодотворный труд. Врачам, медицинскому персоналу, фельдшерам вручили благодарственные письма главы Городского округа Серпухов и Московской областной Думы, а также почетные грамоты Совета депутатов городского округа Серпухов и главврача БПНЦ РАН.
В праздничный день прозвучали слова признательности в адрес ветеранов медицинской службы, которые в течение долгих лет посвящали свою жизнь сфере здравоохранения. Солисты и творческие коллективы ЦКР «Вертикаль» и ЦДО «Развитие» поздравили всех причастных красочными номерами.
Всем медработникам желали крепкого здоровья, профессиональных успехов и душевной стойкости.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с праздником. Глава государства отметил, что День медицинского работника касается всех жителей страны и является не просто профессиональным праздником, поскольку врач находится рядом с человеком с момента его рождения.
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В праздничный день прозвучали слова признательности в адрес ветеранов медицинской службы, которые в течение долгих лет посвящали свою жизнь сфере здравоохранения. Солисты и творческие коллективы ЦКР «Вертикаль» и ЦДО «Развитие» поздравили всех причастных красочными номерами.
Всем медработникам желали крепкого здоровья, профессиональных успехов и душевной стойкости.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с праздником. Глава государства отметил, что День медицинского работника касается всех жителей страны и является не просто профессиональным праздником, поскольку врач находится рядом с человеком с момента его рождения.
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Екатерина Коршунова