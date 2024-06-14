В больницах Подмосковья установили шесть новых единиц тяжёлой медтехники

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Шесть единиц тяжёлого медицинского оборудования — флюорограф, КТ-аппарат и аппараты для рентгена — поступили в больницы Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной тяжелой техникой. (…) На закупку и установку новой медтехники было направлено более 176 млн рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.Он пояснил, что новая техника улучшает качество медобслуживания и ускоряет проведение диагностики.
В министерстве уточнили, что новый флюорограф начал работать в Щёлковской больнице, новый аппарат для компьютерной томографии — в Можайской больнице, а рентген-аппараты заработали в МОНИКИ имени Владимирского, Электростальской, Королёвской и Пушкинской больницах.
Современная техника для медучреждений Московской области закупается по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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