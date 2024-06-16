Путин поздравил медработников

На полигоне Алабино 15 июня прошел молодежный патриотический забег «Наследники Победы» (Гонка Героев), собравший 1500 участников со всего Подмосковья. Мероприятие проводится с 2013 года Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и остается бесплатным для всех старше 18 лет.