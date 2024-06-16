Путин поздравил медработников

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с праздником и процитировал писателя Антона Чехова. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.
Российский президент сообщил , что День медицинского работника касается всех жителей страны и является не просто профессиональным праздником, так как врач находится рядом с человеком с момента его рождения.
Путин добавил, что в медицинском сообществе сострадание и забота идут рука об руку со знаниями и ответственностью.
Ранее президент Путин поздравил соотечественников с праздником Курбанн-байрам. В своей поздравительной речи он отметил вклад российских мусульман в укрепление этнического единства страны. Российский лидер также подчеркнул, что этот праздник служит объединению людей и раскрытию духовные ценности ислама.
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«Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается», – указал он.
Путин добавил, что в медицинском сообществе сострадание и забота идут рука об руку со знаниями и ответственностью.
«Очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, – это "ежедневное испытание на человечность"», – отметил президент.
Ранее президент Путин поздравил соотечественников с праздником Курбанн-байрам. В своей поздравительной речи он отметил вклад российских мусульман в укрепление этнического единства страны. Российский лидер также подчеркнул, что этот праздник служит объединению людей и раскрытию духовные ценности ислама.
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Александр Климов