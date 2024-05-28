Большая часть социальных учреждений Подмосковья оснащена устойчивым интернетом

В России с 1 января начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС), к которой можно присоединиться с помощью заключения договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). С каким именно НПФ заключать соглашение, гражданин выбирает самостоятельно. Из каких источников формируется ПДС, сколько действует ​договор и как формируется ​государственное софинансирование расскажет редакция «Радио 1».