Большая часть социальных учреждений Подмосковья оснащена устойчивым интернетом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковные власти активно снабжают устойчивым и доступным интернетом социальные учреждения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, а также комиссий Госсовета на выставке-форуме «Россия».
«Существует государственная программа, которая ставит своей задачей доступный интернет, устойчивую связь и оснащение ими всех учреждений – прежде всего школ, библиотек, медучреждений, чтобы это стало нормой. За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно, и человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», – сказал Воробьёв.Он добавил, что в Московской области успешно внедряют цифровизацию в разные сферы.
«За эти годы мы существенно внедрили «цифру» в здравоохранение – это и запись к врачу, и телемедицина, и планшеты для работы бригад скорой помощи. Ещё одна сфера – работа общественного транспорта. Сюда относятся безналичная оплата, возможность видеть, когда придёт твой автобус. В сфере образование можно записать ребёнка в школу или детский сад, вести школьный дневник. Всё это очень удобно для человека», – перечислил губернатор.Он подчеркнул, что во главе угла стоит обратная связь с жителями, которая позволяет видеть в Московской области актуальную карту, меню проблем каждого населённого пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать.
При этом губернатор отметил, что некоторые моменты требуют доработки. Опрос среди 74 глав регионов показал большой спрос на усиление и улучшение качества связи вдоль автомобильных и железных дорог. Особенно это касается удалённых территорий страны.
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Лора Луганская