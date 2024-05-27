Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана

Фото: Пресс-служба президента РФ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о совместных проектах региона и Узбекистана, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьёв выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
Также в ближайшее время в Дубне запускается новый российский коллайдер «NICA». Это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Узбекистан и Московская область также развивают сотрудничество в сфере образования.
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«В прошлом году в Самарканде «Щелково Агрохим» открыло большое подразделение по защите растений — важнейший завод, который сегодня полностью обеспечивает Узбекистан и исключает зависимость от других стран», — отметил губернатор.
Также в ближайшее время в Дубне запускается новый российский коллайдер «NICA». Это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Совместно с научными организациями Узбекистана ОИЯИ реализует стратегически важные проекты в сфере ядерной медицины. Кроме того, создан кластер облачных вычислений, интегрирующий вычислительные ресурсы Института ядерной физики Узбекистана в облачную систему ОИЯИ», — заявил Воробьёв.
Узбекистан и Московская область также развивают сотрудничество в сфере образования.
«С Белоруссией мы уже обмениваемся учениками, учителя могут проходить практику и перенимать лучшие навыки преподавания, работать в лучших лабораториях. Предлагаем также рассмотреть эту возможность на уровне Узбекистана и России», — рассказал губернатор региона.
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Евгения Парфентьева