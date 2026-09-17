Педагог из Луховиц Феофанов стал лауреатом конкурса «Учитель года России 2026»
В Белгороде состоялась торжественная церемония объявления лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России 2026». В двадцатку лучших педагогов вошёл учитель математики гимназии №10 муниципального округа Луховицы Андрей Феофанов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В первом туре участвовали 89 педагогов из разных регионов страны. Конкурсные испытания включали проведение урока по учебному предмету и «Педагогическое интервью». Далее лауреатам конкурса предстоят новые этапы, которые пройдут в Московской области.
Финал конкурса и объявление победителя должны состояться в начале октября в Кремле.
Всероссийский конкурс «Учитель года России» в этом году проводится в 37-й раз. Он организован Министерством просвещения России. Оператором выступает Центр просветительских инициатив Минпросвещения.
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