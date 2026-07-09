«Больше не звонят»: В Москве выявили новую схему мошенников, связанную с ДТП
Власти Москвы предупредили горожан о новой схеме мошенников с фейковыми ДТП
Московские власти предупредили горожан о новой мошеннической схеме, связанной с ДТП. На сайте мэра и Правительства Москвы сообщается, что злоумышленники сменили тактику: теперь они не звонят, а отправляют сообщения в мессенджерах.
Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина пояснила, что мошенники пишут о том, будто родственники или знакомые пользователя попали в аварию и срочно нуждаются в помощи.
«Задача таких сообщений — отключить критическое мышление и заставить человека действовать необдуманно. Ссылки на фотографии и видеозаписи с мест дорожно-транспортных происшествий могут вести на ресурсы с вредоносными программами, ворующими личные данные», — сообщила эксперт.Шилина советует не переходить по ссылкам, не продолжать диалог, а самостоятельно перезвонить родственникам, чтобы проверить информацию.