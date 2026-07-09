В России наблюдается «эпидемия» обмороков из-за хронического переутомления
Невролог Гайфутдинов: россияне начали падать в обмороки из-за отказа от отпусков
Россияне начали массово падать в обмороки из-за хронического переутомления и тотального отказа от летних отпусков. Об этом рассказал невролог Рустем Гайфутдинов.
В разговоре с Life.ru эксперт отметил, что чаще всего происходят нейрогенные обмороки — вследствие стресса, духоты или резкой смены положения. Их количество в последнее время значительно увеличилось, подчеркнул врач.
«Причина простая — люди перестали ходить в отпуска, а если и ходят, то не отдыхают. Многие ищут себе вторую, третью работу, подработку и также занимаются семьёй. Организм просто не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание посреди дня. В последние месяцы это очень частая история, это и вправду волна, как эпидемия», — пояснил Гайфутдинов.
Чаще всего такие обмороки происходят у людей со слабым тонусом симпатической нервной системы. Риски увеличиваются при сильном утомлении, недостатке сна, хроническом стрессе и истощении нервной системы.
Так, некоторые начинают сталкиваться с мигренями, другие испытывают эмоциональные срывы, а кто-то падает в «психосоматические» обмороки. Гайфутдинов подчеркнул, что такие состояния могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода.