В России наблюдается «эпидемия» обмороков из-за хронического переутомления

09 июля 2026, 12:55

Невролог Гайфутдинов: россияне начали падать в обмороки из-за отказа от отпусков

Фото: iStock/Tunatura

Россияне начали массово падать в обмороки из-за хронического переутомления и тотального отказа от летних отпусков. Об этом рассказал невролог Рустем Гайфутдинов.





В разговоре с Life.ru эксперт отметил, что чаще всего происходят нейрогенные обмороки — вследствие стресса, духоты или резкой смены положения. Их количество в последнее время значительно увеличилось, подчеркнул врач.





«Причина простая — люди перестали ходить в отпуска, а если и ходят, то не отдыхают. Многие ищут себе вторую, третью работу, подработку и также занимаются семьёй. Организм просто не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание посреди дня. В последние месяцы это очень частая история, это и вправду волна, как эпидемия», — пояснил Гайфутдинов.