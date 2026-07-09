В России увеличился спрос на новые китайские автомобили

09 июля 2026, 15:59

Фото: iStock/Dmitry Presnyakov

За первые шесть месяцев текущего года в России на 26,7% вырос спрос на новые китайские автомобили по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели эксперты «Авито Авто».





Отмечается, что больше всего вырос спрос россиян на покупку машин EXEED — в 3,3 раза. Продажи Hongqi выросли почти втрое. Интерес россиян также вырос в отношении автомобилей брендов JAECOO, HAVAL и Geely, пишет Om1 Новосибирск.





«Самым востребованным новым китайским автомобилем в России по итогам января-июня стал HAVAL Jolion со средней стоимостью 2,6 млн рублей. В первую десятку также вошли HAVAL M6, EXEED RX, Geely Monjaro, Jetour Dashing, JAECOO J6, HAVAL H3, Hongqi HS3, Changan UNI-S и JAECOO J7», — говорится в материале.