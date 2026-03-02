В Химках поймали курьера мошенников, укравших более у двух сестёр 4,7 млн рублей

02 марта 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Химкинские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у семьи более 4,7 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратился местный житель. Он заявил, что неизвестные обманули его 16-летних дочерей и украли свыше 4,7 млн рублей.

«Как выяснилось, одной из несовершеннолетних позвонил мужчина, представившийся работником сервиса доставки. Он попросил продиктовать СМС-код для подтверждения получения заказа. Далее с девушкой связались «правоохранители», сообщили о взломе её личного кабинета на портале госуслуг и попросили срочно передать семейные сбережения доверенному лицу для декларирования. Девушка вместе с сестрой взяла из домашнего сейфа наличные и выполнила инструкции злоумышленников. Когда сёстры поняли, что их обманули, они рассказали обо всём отцу, и тот обратился в полицию», – отметила Петрова.