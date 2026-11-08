«Больше вариантов нет»: Спасатель назвал единственный шанс найти тела Усольцевых

08 ноября 2026, 07:40

Спасатель Раилко допустил, что тела Усольцевых не найдут при криминальной версии

Фото: Istock/Nirut Punshiri

Бывший спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисковой операции осенью прошлого года, заявил ТАСС, что тела пропавших в красноярской тайге членов семьи Усольцевых вряд ли найдут, если подтвердится криминальная версия их исчезновения.





Эксперт полагает, что Усольцевы могли стать жертвами случайной стычки или спланированного убийства.

«Если не найдут того, кто это сделал (убийство — прим. ред.), то вообще не найдут. Закопали, дёрн сняли, дёрн обратно положили. Если их только медведь разроет, больше вариантов нет. У медведя лучше нюх, что у собаки», — пояснил Раилко.