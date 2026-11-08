«Больше вариантов нет»: Спасатель назвал единственный шанс найти тела Усольцевых
Спасатель Раилко допустил, что тела Усольцевых не найдут при криминальной версии
Бывший спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисковой операции осенью прошлого года, заявил ТАСС, что тела пропавших в красноярской тайге членов семьи Усольцевых вряд ли найдут, если подтвердится криминальная версия их исчезновения.
Эксперт полагает, что Усольцевы могли стать жертвами случайной стычки или спланированного убийства.
«Если не найдут того, кто это сделал (убийство — прим. ред.), то вообще не найдут. Закопали, дёрн сняли, дёрн обратно положили. Если их только медведь разроет, больше вариантов нет. У медведя лучше нюх, что у собаки», — пояснил Раилко.По мнению экс-спасателя, при спланированном убийстве тела не найдут никогда, если следствие не выйдет на заказчика. Напомним, что супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Красноярском крае в сентябре 2025 года. После их исчезновения возбудили уголовное дело. Поиски не дали результатов.