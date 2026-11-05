Появилась новая деталь в деле о поиске семьи Усольцевых
Следствие рассматривает несколько версий исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края осенью 2025 года. Как рассказала 5 ноября руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, среди возможных причин — в том числе ссора между супругами.
При этом следователь подчеркнула, что, хотя вариант конфликта между Сергеем и Ириной кажется маловероятным, полностью исключать его нельзя. По словам представителя СК, мотивы могут быть разными: в поле зрения правоохранительных органов — и версия о личных неприязненных отношениях, и предположение о неосторожном причинении смерти.
Однако все эти варианты являются второстепенными. Приоритетной версией остаётся несчастный случай, добавила Сырымбетова.
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