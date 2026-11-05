Появилась новая деталь в деле о поиске семьи Усольцевых

05 ноября 2026, 02:44

СК: пропавшие Усольцевы могли поссориться во время похода

Фото: iStock/daniilphotos

Следствие рассматривает несколько версий исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края осенью 2025 года. Как рассказала 5 ноября руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, среди возможных причин — в том числе ссора между супругами.