В СК объяснили, почему версия побега Усольцевых не находит подтверждения

06 ноября 2026, 04:00

СК: Пропавшие Усольцевы перед выходом в лес оставили в машине деньги и другие вещи

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Версия о спланированном побеге пропавшей семьи Усольцевых не находит подтверждения, поскольку перед выходом в лес они оставили в своей машине деньги и другие вещи. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.