В СК объяснили, почему версия побега Усольцевых не находит подтверждения
Версия о спланированном побеге пропавшей семьи Усольцевых не находит подтверждения, поскольку перед выходом в лес они оставили в своей машине деньги и другие вещи. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.
Она подчеркнула, что люди, которые собираются бежать, наверняка взяли бы с собой денежные средства. Кроме того, в автомобиле семьи остались гигиенические принадлежности — зубные щётки, пасты, кремы и полотенца, а также одежда, включая более утеплённые вещи. Следователь полагает, что Усольцевы могли выбрать их на вечер вместе.
Кроме того, дома у семьи остался один питомец — кот. В поход Усольцевы взяли лишь собаку.
Ранее стало известно, что пропавшие с дочкой супруги в день исчезновения рассматривали два разных маршрута — Ирина хотела сходить к Камню желаний, а Сергей выяснял, как добраться до Буратинки. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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