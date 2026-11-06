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В СК объяснили, почему версия побега Усольцевых не находит подтверждения

СК: Пропавшие Усольцевы перед выходом в лес оставили в машине деньги и другие вещи
Фото: iStock/Anton Litvintsev

Версия о спланированном побеге пропавшей семьи Усольцевых не находит подтверждения, поскольку перед выходом в лес они оставили в своей машине деньги и другие вещи. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.



Она подчеркнула, что люди, которые собираются бежать, наверняка взяли бы с собой денежные средства. Кроме того, в автомобиле семьи остались гигиенические принадлежности — зубные щётки, пасты, кремы и полотенца, а также одежда, включая более утеплённые вещи. Следователь полагает, что Усольцевы могли выбрать их на вечер вместе.

Кроме того, дома у семьи остался один питомец — кот. В поход Усольцевы взяли лишь собаку.

Ранее стало известно, что пропавшие с дочкой супруги в день исчезновения рассматривали два разных маршрута — Ирина хотела сходить к Камню желаний, а Сергей выяснял, как добраться до Буратинки. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Мария Моисеева

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