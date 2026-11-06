Усольцевы в день исчезновения выбирали между двумя направлениями похода

06 ноября 2026, 01:44

СК: Пропавшие Усольцевы в день исчезновения рассматривали два разных маршрута похода

Фото: iStock/AntonKustsinskiArt

Супруги Усольцевы в день исчезновения рассматривали два разных направления для похода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.





По её словам, Ирина хотела сходить к Камню желаний, а Сергей выяснял, как добраться до Буратинки. Камень желаний находится по пути к скале Мальвинка, в то время как Буратинка расположена в другом направлении. Сырымбетова уточнила, что точных данных о маршруте Усольцевых в день исчезновения у следователей нет.



