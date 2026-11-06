Усольцевы в день исчезновения выбирали между двумя направлениями похода
СК: Пропавшие Усольцевы в день исчезновения рассматривали два разных маршрута похода
Супруги Усольцевы в день исчезновения рассматривали два разных направления для похода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.
По её словам, Ирина хотела сходить к Камню желаний, а Сергей выяснял, как добраться до Буратинки. Камень желаний находится по пути к скале Мальвинка, в то время как Буратинка расположена в другом направлении. Сырымбетова уточнила, что точных данных о маршруте Усольцевых в день исчезновения у следователей нет.
Появилась новая деталь в деле о поиске семьи Усольцевых
Напомним, что Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. Вместе с ними была собака породы корги. Спасательная операция проводилась несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне — июле 2026 года. Следователи считают несчастный случай основной версией исчезновения семьи, однако не снимают с рассмотрения криминальный вариант.
Ранее исследователь Валентин Дегтерев сообщил о возможной находке человеческих костей и вещей в районе исчезновения семьи Усольцевых. Подробности читайте в материале «Радио 1».