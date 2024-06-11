Большие члены популярны до 40 лет: Сексолог Варра раскрыла феномен «альфасамца»

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Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио решили проверить достоверность популярного мифа: если мужчина хвастается шикарной машиной или огромным домом, значит, у него маленький член. Результаты исследования подтвердили, что таким образом представители сильной половины человечества с «небольшим достоинством» компенсируют свой «недостаток».
Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» рассказала, что мифу о мужском половом органе есть психологическое объяснение, связанное с идентификацией и востребованностью в юном возрасте. Собеседница объяснила, что существует два типа мужчин.
А второй тип мужчин, по словам специалиста, в возрасте 16-18 лет не востребованы из-за разных причин, которые становятся определяющими факторами их дальнейшего будущего.
По словам сексолога, именно 60% миллионеров и богатых людей — те мужчины, которые были не востребованы в возрасте 16-18 лет.
Собеседница отметила, что большие плечи и хорошая потенция постепенно для женщин становятся вторичным.
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«Мужчина идентифицирует себя именно в возрасте 16-18 лет, когда половое развитие произошло, он всего хочет. Мужчины высокие, плечистые, с большим половым достоинством, как правило, востребованы сразу с подросткового возраста, таких разбирают щеночками. И это не его заслуги, а его хорошие внешние данные, на которые девушки ведутся. Такой мужчина становится топом, и у него половые отношения начинаются в 16-18 лет. У них нет недостатка в женщинах», — сказала эксперт.
А второй тип мужчин, по словам специалиста, в возрасте 16-18 лет не востребованы из-за разных причин, которые становятся определяющими факторами их дальнейшего будущего.
«Может, у них небольшой рост, не такая красивая внешность или маленький член, который они стесняются показывать. Именно эти мужчины понимают, что они не востребованы, потому что все хотят того — сильного и плечистого, с большим членом, а его никто не хочет. И если мужчина не дурак, он понимает, как устроена жизнь: девушки могут его захотеть, если он чего-то добьется. И такие мальчики начинают усиленно учиться, работать, продвигаться, делать карьеру. Когда есть возможность купить автомобиль, они покупают большой, чтобы его было заметно и видно. Если он сам маленький, лысенький, пузатенький, то авто точно должны заметить», — объяснила эксперт.
По словам сексолога, именно 60% миллионеров и богатых людей — те мужчины, которые были не востребованы в возрасте 16-18 лет.
«Они пытаются показать своей состоятельностью. И на них будет правильная женская реакция. Потому что в юном возрасте они хотели, а их не хотели и не выбирали. Это обидненько. А те природные альфы, на которых все итак ведутся, очень часто не добиваются больших успехов и в 40 лет перестают быть востребованы, потому что женщины понимают, что мужчина должен что-то из себя представлять в социуме», — рассказала Юлия Варра.
Собеседница отметила, что большие плечи и хорошая потенция постепенно для женщин становятся вторичным.
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Анастасия Бондарева