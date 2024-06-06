«Неполноценность и стресс»: Сексолог раскрыла, сколько можно жить без секса

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Известно, что секс является одной из базовых составляющих нормальной жизни человека наравне со сном и принятием пищи. Однако каждый человек «секс» понимает по-своему: для одного это любой половой акт, для другого — только те, что закончились оргазмом, для третьего — только отношения с любимым партнёром. Учёными доказано, что сексуальная близость улучшает иммунную и сердечно-сосудистые системы, положительно влияет на гормоны.
Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» сообщила, что стабильная сексуальная связь помогает себя чувствовать психологически счастливым.
По словам сексолога, воздержание от сексуальной жизни напрямую не влияет на физическое здоровье, однако может нарушить психологический баланс человека.
Собеседница добавила, что необходимое количество сексуальных актов зависит от половой конституции человека.
По мнению собеседницы, человек может жить без сексуальной связи всю жизнь, но при этом важно чувствовать себя психологически довольным.
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«Известно, что женатые люди живут на 20% дольше, чем неженатые. Потому что люди привыкают друг к другу, настраиваются друг на друга, и семейная система благотворно действует на все функции организма. Человек чувствует себя более счастливым, более защищенным, и это продлевает жизнь», — сказала эксперт.
По словам сексолога, воздержание от сексуальной жизни напрямую не влияет на физическое здоровье, однако может нарушить психологический баланс человека.
«Все сексологи знают, что воздержание не влияет на наше физическое здоровье, оно не вредно. Но с точки зрения психологии, вредно: человек может считать себя невостребованным, и если долгое время нет кандидатов для близости, то начинается некий комплекс неполноценности, что приводит к тому, что человек чувствует себя не счастливым, вырабатывается гормон стресса кортизол. Если психологически негативный сектор сохраняется долгое время, то он может спровоцировать физические болезни», — отметила специалист.
Собеседница добавила, что необходимое количество сексуальных актов зависит от половой конституции человека.
«Все зависит от половой конституции. Она может быть слабой, средне-слабой, сильной и средне-сильной. Для слабой конституции — секс от одного раза в месяц, а для сильной — до 2-3 раз в день», — сказала Юлия Варра.
По мнению собеседницы, человек может жить без сексуальной связи всю жизнь, но при этом важно чувствовать себя психологически довольным.
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Анастасия Бондарева