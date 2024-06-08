Таблетка для оргазма: Сексолог Савская раскрыла тайну точки G

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Точка G относится к загадкам женской сексуальности и тайнам женского оргазма. Ее невозможно увидеть, и даже не всегда получается отыскать. Однако женщине, которой удалось найти её у себя, можно позавидовать.
Что такое точка G и насколько она важна для достижения женского оргазма в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.
По словам специалиста, точки G не существует.
Эксперт отметила, что одна точка G не приводит к оргазму.
Савская отметила, что зона эта важна.
По её мнению, люди постоянно ищут таблетку, которая приведет их к оргазмам.
Она рассказала, что без возбуждения нет оргазма. Даже когда человек мастурбирует, ему нужно возбуждение. Люди очень узко мыслят, когда думаю, что достаточно найти только эту зону и будут оргазмы, но в корне это неверно, добавила Савская.
Сексолог рассказала, что для получения оргазма женщина должна быть возбуждена, у нее должно быть желание, а вокруг подходящая атмосфера. По её словам, все это взаимосвязано. К оргазму нужно подходить комплексно, а не просто пытаться найти точку G. Женщины, которые не находят эту точку, думают, что они «ущербные», добавила она.
Чтобы стимулировать точку G членом, нужно подбирать подходящую позу, отметила блогер.
Для каждой женщины все индивидуально, заключила эксперт.
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По словам специалиста, точки G не существует.
«Есть зона, которая называется — клитор, уретра, вагинальная зона. Там есть нервные окончания клитора, уретры, железы Скина и вагина. Если на картинке смотреть, то видно, что это сплетение трех зон. И эта зона — зона G», — объяснила сексолог.
Эксперт отметила, что одна точка G не приводит к оргазму.
«Она может приводить к оргазму, если у девушки нет ни каких блоков, если у неё раскрыта эрогенная зона. Вообще эта зона должна быть раскрыта. Её нужно стимулировать, тренировать мышцы тазового дна, повышать чувствительность влагалища. Эту зону нужно раскрывать, чтобы чувствительность была хорошая. Оргазм — это разрядка. Должна быть зона, которая хорошо стимулируется дополнительно и приводит уже к разрядке», — рассказала Ольга.
Савская отметила, что зона эта важна.
«Если стимулируют головку клитора — только часть. Вы получаете оргазм стимуляции именно головки — там одни ощущения. Хотя есть женщины, которые говорят, что у них слабая вагинальная стимуляция, но сильная от клитора. Все это очень субъективно», — пояснила сексолог.
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По её мнению, люди постоянно ищут таблетку, которая приведет их к оргазмам.
«Есть люди, которым хоть затри эту точку G, у них ни чего не будет, потому что блокировка у них идет на психике. Всем управляет мозг. Например, для того, чтобы дойти до оргазма, нужно возбудиться. Должно быть нарастание. Это как чихание. Оргазм — это рефлекс такой же, что и чихание. Нос чешется, раздражается, идет нарастание, возбуждение раздражительное. Бах — оргазм. Чихнули. Это то же самое. И вопрос только в том, какими инструментами пользовались, чтобы достичь оргазма», — объяснила Ольга.
Она рассказала, что без возбуждения нет оргазма. Даже когда человек мастурбирует, ему нужно возбуждение. Люди очень узко мыслят, когда думаю, что достаточно найти только эту зону и будут оргазмы, но в корне это неверно, добавила Савская.
«У нас люди к чему привыкли? Дайте мне таблетку, я сейчас сделаю что-то и у меня будет оргазм. Часто приходят женщины с низким либидо и говорят: «дайте мне что-то, чтобы я захотела секса». А у нее было насилие в детстве, с мужем конфликты, повышенная тревожность, она в депрессии. Нужно всегда идти от причин, потому что если нет оргазмов, то есть целый список причин, почему их нет», — поделилась эксперт.
Сексолог рассказала, что для получения оргазма женщина должна быть возбуждена, у нее должно быть желание, а вокруг подходящая атмосфера. По её словам, все это взаимосвязано. К оргазму нужно подходить комплексно, а не просто пытаться найти точку G. Женщины, которые не находят эту точку, думают, что они «ущербные», добавила она.
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Чтобы стимулировать точку G членом, нужно подбирать подходящую позу, отметила блогер.
«Например — выгибать таз. Смотреть, где она больше ощущает стимуляцию этой зоны. Конечно, больше это те позы, когда он сзади, а она прогибает таз, можно боком. Там еще зависит от члена. Если у него кривой член, например, подкрученный чуть-чуть, чтобы стимулировать, что он входит. Ещё есть такая проблема, чтобы она стимулировалась — должен быть плотный обхват членом. Чтобы лучше стимулировать — нужно позу подбирать. Какой у партнера член? Маленький, большой или средний, какая толщина. Есть у него изгиб или нет», — сказала Ольга.
Для каждой женщины все индивидуально, заключила эксперт.
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Дарья Осипова