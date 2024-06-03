Сексолог Теслер раскрыл, почему люди изменяют

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Каждый человек определяет измену по-разному. Кто-то считает ей только сексуальную связь партнёра с другим человеком, а для кого-то это любое общение с противоположным полом на стороне. Для одного это влюблённость, привязанность, эмоциональная вовлеченность, а для другого — физическое влечение.
Почему люди изменяют в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.
По мнению эксперта, у женщин идет отбор претендентов на отцовство. Она ищет отца для своего будущего ребенка.
По его словам, мужчины и женщины могут по-разному вести себя друг с другом. Так формируется социум. Все зависит от религиозных и культурных традиций.
Теслер рассказал, что измены происходят по разным причинам. Зависеть это может либо от дурного воспитания, либо от других причин. Некоторым наскучивает семейная жизнь, рассказал психиатр.
По его словам, количество мужских и женских измен приблизительно равно. У одних на стороне длительные отношения, а у других вторые семьи. Причин может быть очень много, добавил Александр.
По его мнению, при нынешнем развитии техники любой человек становится прозрачным. Пробить могут не только на улице, но и дома — через камеры, по телефону, социальным сетям. Сейчас из интернета можно вытащить любую информацию, добавил Теслер.
Самое главное в браке — это уважать друг друга, заключил специалист.
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По мнению эксперта, у женщин идет отбор претендентов на отцовство. Она ищет отца для своего будущего ребенка.
«Вся эта история — биологическая. Она маскируется социальной историей», — рассказал он.
По его словам, мужчины и женщины могут по-разному вести себя друг с другом. Так формируется социум. Все зависит от религиозных и культурных традиций.
«Брак — это взаимовыгодный контракт. Люди в мэрии или в церкви заключают контракт, что они несут друг перед другом и семьей определенные обязательства. Эти обязательства включают супружескую верность», — пояснил он.
Теслер рассказал, что измены происходят по разным причинам. Зависеть это может либо от дурного воспитания, либо от других причин. Некоторым наскучивает семейная жизнь, рассказал психиатр.
«По советской статистике супружеских измен на 10% было больше у женщин, чем у мужчин. Мужчины гордятся своими победами, а женщины недоговаривают. Они даже подружкам не часто об этом говорят. Ведут себя более деликатно в этом отношении. Поэтому на слуху всегда мужчкие победы, а женские они в тени», — отметил эксперт.
По его словам, количество мужских и женских измен приблизительно равно. У одних на стороне длительные отношения, а у других вторые семьи. Причин может быть очень много, добавил Александр.
«Иногда это брак по расчету, иногда брак по любви. У одного партнера любовь раньше закончилась, чем у второго», — отметил эксперт.
По его мнению, при нынешнем развитии техники любой человек становится прозрачным. Пробить могут не только на улице, но и дома — через камеры, по телефону, социальным сетям. Сейчас из интернета можно вытащить любую информацию, добавил Теслер.
«Как говорил один мой пациент: «для меня параллельные сексуальные связи — это непозволительная роскошь. Удовольствия будет гораздо меньше, чем реакции на это», — рассказал сексолог.
Самое главное в браке — это уважать друг друга, заключил специалист.
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Дарья Осипова