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Сексолог Теслер раскрыл, почему люди изменяют

Сексолог Теслер: количество мужских и женских измен приблизительно равно
03 июня 2024, 15:12
Фото: iStock/Nimito

Фото: iStock/Nimito

Каждый человек определяет измену по-разному. Кто-то считает ей только сексуальную связь партнёра с другим человеком, а для кого-то это любое общение с противоположным полом на стороне. Для одного это влюблённость, привязанность, эмоциональная вовлеченность, а для другого — физическое влечение.
Почему люди изменяют в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

По мнению эксперта, у женщин идет отбор претендентов на отцовство. Она ищет отца для своего будущего ребенка.



«Вся эта история — биологическая. Она маскируется социальной историей», — рассказал он.

По его словам, мужчины и женщины могут по-разному вести себя друг с другом. Так формируется социум. Все зависит от религиозных и культурных традиций.

«Брак — это взаимовыгодный контракт. Люди в мэрии или в церкви заключают контракт, что они несут друг перед другом и семьей определенные обязательства. Эти обязательства включают супружескую верность», — пояснил он.

Теслер рассказал, что измены происходят по разным причинам. Зависеть это может либо от дурного воспитания, либо от других причин. Некоторым наскучивает семейная жизнь, рассказал психиатр.

«По советской статистике супружеских измен на 10% было больше у женщин, чем у мужчин. Мужчины гордятся своими победами, а женщины недоговаривают. Они даже подружкам не часто об этом говорят. Ведут себя более деликатно в этом отношении. Поэтому на слуху всегда мужчкие победы, а женские они в тени», — отметил эксперт.

По его словам, количество мужских и женских измен приблизительно равно. У одних на стороне длительные отношения, а у других вторые семьи. Причин может быть очень много, добавил Александр.

«Иногда это брак по расчету, иногда брак по любви. У одного партнера любовь раньше закончилась, чем у второго», — отметил эксперт.

По его мнению, при нынешнем развитии техники любой человек становится прозрачным. Пробить могут не только на улице, но и дома — через камеры, по телефону, социальным сетям. Сейчас из интернета можно вытащить любую информацию, добавил Теслер.

«Как говорил один мой пациент: «для меня параллельные сексуальные связи — это непозволительная роскошь. Удовольствия будет гораздо меньше, чем реакции на это», — рассказал сексолог.

Самое главное в браке — это уважать друг друга, заключил специалист.

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Глава Одинцово Иванов провел совещании в сфере здравоохранения
03 июня 2024, 16:09

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Вопросы кадровой политики в сфере здравоохранения обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
В рамках встречи глава с сотрудниками администрации рассмотрели обращения от жителей по волнующих их проблемам.

«Вопросы медицины имеют огромное значение. Мы это видим по комментариям в социальных сетях, обращениям, которые фиксирует Центр управления регионом в системе «Добродел», на всех наших «Выездных Администрациях» и личных приемах. Вопросы здравоохранения звучат постоянно. Видим позитивные сдвиги в работе Одинцовской областной больницы, но проблем предстоит решить еще много. Поэтому круглые столы в таком формате будем проводить на регулярной основе», – отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

На сегодняшний день на базе Одинцовской областной больницы создан Научный совет, который разрабатывает предложения по развитию научной и научно-исследовательской деятельности.

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Назван особо востребованный навык для выпускников вузов
Skillfactory: Наиболее востребованный навык – умение работать в команде
03 июня 2024, 16:06

Фото: iStock/undrey

Программный директор школы IT-профессий Skillfactory «Высшее образование» Алексей Дворецкий заявил, что в выпускниках вузов очень ценится на рынке труда навык умения работать в команде.
Также, по его словам, важны умение анализировать и визуализировать данные, гибкость и готовность работать в условиях неопределённости, готовность экспериментировать и пробовать новое.

«Диплом о высшем образовании по-прежнему играет важную роль. Но важны также практические навыки и наличие хорошего портфолио. В быстро меняющихся сферах, таких как IT, дизайн, маркетинг и других развивающихся отраслях, практические навыки и способность к адаптации могут быть более важны, чем формальное образование», — добавил в беседе с RT Дворецкий.

А юрист Юрий Никитин сообщил, что зарплата россиянок с детьми, которым могут сократить рабочую неделю, может несущественно сократиться.

«Несмотря на новые правила, которые предлагают депутаты, работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудник был как можно больше погружён в рабочий процесс. Для компании, где работает женщина с двумя и более детьми, даже часовое отсутствие может повлиять на прибыль. Всё, конечно, зависит от должности и места работы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Никитин.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что перед летними каникулами на временную работу устроились уже более 2 тыс. подмосковных подростков.

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В Орехово-Зуеве снесли полуразрушенную баню
03 июня 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Обветшавшее здание бани снесли в Красноармейском проезде в городе Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичная двухэтажная баня была построена в 1959 году. Общая площадь здания составляла свыше тысячи квадратных метров. Из-за того, что объект долгое время не использовался, здание, включая основные элементы постройки, начало разрушаться, инженерные сети перестали работать. Объект признали аварийным и подлежащим сносу», — говорится в сообщении.
В мае 2024 года собственник снёс аварийное здание, сейчас территория, которую занимала постройка, очищена от строительного мусора. Информация о том, как будет использован освободившийся земельный участок, ещё не поступала.

Всего на территории Орехов-Зуевского городского округа было выявлено 326 ветхих зданий, самостроев и недостроенных объектов. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 251 здание. Работа продолжается.

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#орехово-зуево
#баня
#мособлархитектура
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Водителям Подмосковья объяснили, как избежать ДТП с дикими животными
03 июня 2024, 15:24

Фото: istockphoto / Ockra

Минтранс Подмосковья рассказали водителям, как избежать ДТП с дикими животными. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За прошедший месяц в московской области произошло пять ДТП с дикими животными.

«Чтобы избежать наезда на диких животных водителям в первую очередь необходимо быть внимательными в зоне проезда знака «Дикие животные», а также неукоснительно соблюдать скоростной режим. Степень вероятности ДТП с животными и тяжесть последствий возрастает при скорости выше 60-70 км/час», — подчеркнули в министерстве.

Кроме этого, дикие животные наиболее активны в темное время суток. В период с 19:00 до 2:00 часов ночи водители транспортных средств должны с особой внимательностью передвигаться вне населенных пунктов.

Если вы все же попали в ДТП с животными, то остановитесь, включите «аварийку» и выставите знак аварийной остановки. Сообщите о происшествии в Госавтоинспекцию и Госохотнадзор и оставайтесь на месте дожидаясь сотрудников.

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Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с ЕГЭ
03 июня 2024, 15:13

Фото: iStock/arrowsmith2

Новую схему обмана начали использовать мошенники в период сдачи госэкзаменов: теперь они предлагают всем желающим купить ответы на ЕГЭ-2024, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенники создают группы в мессенджерах и социальных сетях, где предлагается купить решения экзаменационных вариантов этого года. Когда жертва отправляет злоумышленникам деньги, от них она либо вообще ничего не получает, или приходит случайных набор фальшивых ответов, а иногда и файлы с вирусами», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что подлинные ответы на ЕГЭ купить невозможно: вся технология защищена многоступенчатой системой допусков.

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#мошенники
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ОГЭ по русскому языку написали более 92 тыс. девятиклассников Подмосковья
03 июня 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 92 тысяч подмосковных девятиклассников приняли участие в обязательной аттестации по русскому языку, госэкзамен состоялся понедельник, 3 июня, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Для проведения ОГЭ в Подмосковье было открыто 607 специальных пунктов на базе образовательных учреждений. За ходом сдачи экзамена следили 1316 общественных наблюдателя и ещё 20 наблюдателей — в режиме онлайн. Аттестацию проходили 92,1 тыс. девятиклассников», — говорится в сообщении.
Результаты экзамена станут известны не позднее 18 июня. Узнать свою оценку ученики смогут в своих школах, а также через сайт Регионального центра обработки данных.

Резервные дня для сдачи ОГЭ по русскому языку назначены на 24 июня, 1 июля и 2 июля.

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Для лесных пожарных Подмосковья закупили патрульные машины
03 июня 2024, 14:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Семь патрульных автомобилей на базе полноприводного шасси УАЗ закупили для нужд лесной охраны Московской области, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Такие машины называются малыми лесопатрульными комплексами. Они укомплектованы оборудованием для подачи воды и ёмкостью для воды и рассчитаны на транспортировку группы лесных пожарных с групповым и индивидуальным снаряжением», — пояснил председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.
Все малые лесопатрульные комплексы оснащены навигацией ГЛОНАСС, которая позволяет в любой момент времени узнать, где находится автомобиль и какие задачи выполняет.

Отмечается, что лесопожарная техника закупается в рамках реализации федеральной программы «Сохранение лесов» входящей в нацпроект «Экология». Средства на четыре автомобиля выделены из федерального бюджета, на три — из бюджета области.

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#подмосковье
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Парад планет 2024: ждать ли катастроф, чем опасен для людей
Парад планет Солнечной системы начнется 3 июня
03 июня 2024, 14:29

Фото: iStock/AlexLMX

Парад планет – это астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы выстраиваются в ряд. В 2024 году он пройдет 3 июня, и многие задаются вопросом: несет ли это событие какую-либо угрозу для человечества?

Опасность парада планет: мифы и реальность


Идея о том, что парады планет могут вызывать катастрофы, получила широкое распространение благодаря книге «Эффект Юпитера», выпущенной в 1974 году Джоном Гриббином и Стивеном Плейжманом. Авторы утверждали, что парад планет в 1982 году приведет к серьезным геологическим и климатическим изменениям, включая землетрясения и усиление солнечной активности. Несмотря на тревожные прогнозы, никаких глобальных катастроф не произошло.

Исторические совпадения


Существует мнение, что парад планет может предвещать серьезные исторические события. Так, парад планет 2 февраля 1962 года произошел незадолго до Карибского кризиса, который едва не привел к ядерной войне. Также высказывались предположения, что парад планет 1989 года предшествовал распаду Советского Союза. Однако подобные совпадения скорее являются результатом человеческой склонности искать связи между событиями, чем доказательством влияния астрономических явлений на историю.

Что говорят ученые о параде планет


Современная наука утверждает, что парады планет не оказывают никакого прямого воздействия на Землю и не могут вызвать природные катастрофы. Гравитационное влияние планет на нашу планету во время парада планет ничтожно и не способно вызвать землетрясения или другие катастрофические события.

Психологический эффект


Несмотря на отсутствие реальных угроз, парады планет могут вызывать беспокойство и страх у людей, склонных к мистическому мышлению. Однако это скорее вопрос психологии. В реальности парад планет 2024 года не представляет никакой угрозы для человечества. Это уникальное астрономическое явление, которое стоит наблюдать с интересом, но без страха. Научные данные подтверждают, что никакие катастрофы, связанные с парадами планет, не ожидаются.

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#астрология
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Интерактивной картой отключения горячей воды воспользовались уже 6 млн жителей Подмосковья
В Подмосковье 6 млн человек воспользовались картой отключения воды
03 июня 2024, 14:08

Фото: iStock/Mariia Demchenko

Шесть миллионов человек воспользовались интерактивной картой, на которой размещена информация о сроках сезонного отключения горячей воды в Московской области. Об этом сообщил на еженедельной конференции губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с чренами регионального правительства и главами муниципалитетов вице-губернатор — министр энергетики области Евгений Хромушин.
«В Подмосковье работает карта отключений горячей воды. Здесь каждый человек, введя свой адрес, может получить информацию о том, когда будет отключена горячая вода и, самое главное, когда она будет включена. С начала года на эту карту зашли более 6 млн человек. И только за последний месяц этой картой воспользовались 500 тысяч человек. Это показывает большую востребованность этого сервиса», — сказал Хромушин.
Он добавил, что информирование населения о существовании такого сервиса, а также о сроках отключения подачи горячей воды, ведётся также через СМИ, окружные сообщества в соцсетях и через мессенджеры. Кроме того, информация размещается в личных кабинетах МосОблЕИРЦ и на платёжных квитанциях: там печатается QR-код, ведущий на интерактивную карту отключений.

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#евгений хромушин
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#подмосковье
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