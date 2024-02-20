Более 300 дольщиков 10-летнего ЖК-долгостроя в Истре получили ключи

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Большинство дольщиков жилого комплекса-долгостроя «Восточный» в городском округе Истра получили долгожданные квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Сейчас идут подписание документов и приёмка жилья. К этому моменту ключи получили уже 315 дольщиков. Всего же квартиры ждёт 431 человек», – рассказали в ведомстве.ЖК «Восточный» в Истре начали строить ещё летом 2014 года. Первые дольщики должны был получить квартиры в 2015-м, последние – в 2017 году. Однако из-за финансовых проблем застройщик не выполнил своих обязательств.
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Лора Луганская