Дольщики ЖК «Можайский» начали получать квартиры после десяти лет ожидания

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ключи начали выдавать дольщикам подмосковного долгостроя ЖК «Можайский», квартиры получат 128 собственников, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Комплекс из двух 15-этажных секций достроен, введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт, началась выдача ключей владельцам квартир», — отмечается в сообщении.Жилой комплекс «Можайский» в одноимённом городском округе начали строить в 2013 году, однако два года спустя работы были остановлены из-за финансовых проблем у застройщиков. Возведение ЖК возобновили после того, как в 2021 года проблемный объект передали подмосковному Фонду защиты прав участников долевого строительства.
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Лев Каштанов