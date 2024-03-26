Большинство дольщиков ЖК «Пятиречье» получили ключи от квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ключи от долгожданных квартир в ЖК «Пятиречье» Дмитровского городского округа получили уже 392 семьи. Скоро все 556 дольщиков отметят новоселье, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«Жилой комплекс, состоящий из двух корпусов, достроил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Последний дом ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года», – говорится в сообщении.Как подчеркнули в министерстве, подписание документов и приёмка жилья идёт в тесном взаимодействии с фондом и Минжилполитики.
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Лора Луганская