Дольщики проблемного ЖК «Новая жизнь» в Пушкинском округе получают ключи

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ключи от квартир получают дольщики ЖК-долгостроя «Новая Жизнь» в городе Красноармейск Пушкинского округа, они ждали этого около шести лет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас ключи получила уже 121 семья. Всего в права на свою собственность вступят 476 дольщиков», — отмечается в сообщении.Строительство жилого комплекса «Новая жизнь» велось с 2013 года. По плану, дольщики должны были получить квартиры в 2018 году, однако у застройщика — компании «ДВМ группа» — возникли финансовые трудности, поэтому строительство остановилось. В 2019 году недостроенные дома включили в реестр проблемных объектов, а застройщика вскоре признали банкротом.
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Лев Каштанов