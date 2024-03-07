Дольщики девятилетнего долгостроя «ЖК Диалект» в Мытищах получают ключи

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Участники долевого строительства жилого комплекса «Диалект» в мытищинском микрорайоне Пироговский начали оформлять долгожданные квартиры, сейчас ключи получили уже 35 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время ключи получили 35 дольщиков, всего новоселье отметят 85 семей», — говорится в сообщении.Строительство 17-этажного дома ЖК «Диалект» началось в 2015 году. Изначально сдать объект в эксплуатацию планировалось во втором квартале 2017 года. Однако работы шли с задержками, а в 2018 году строительство было заморожено. В 2021 году застройщика ООО «Группа МГ» признали банкротом.
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Лев Каштанов