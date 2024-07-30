Большинство из 1,3 тыс. домов Щёлкова подтверждает готовность к зиме

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков обсудил с командой на еженедельном совещании вопросы здравоохранения, подготовки к отопительному сезону, уборки дворов, капремонта школ и детсадов. Также разбирались обращения жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Управляющие компании активно готовят МКД к зимнему сезону, проводят промывки и опрессовки, там, где необходимо, делают ремонт. Из 1329 многоквартирных домов большая часть уже подтверждает готовность. Содержание дворов местами вызывает вопросы. Есть образцовые управляющие компании, на которые нужно равняться. Через неделю ждём изменения и динамику от отстающих», – сказал Булгаков.Он напомнил, что до нового учебного года остаётся месяц. В городском округе завершается капремонт двух школ и детского сада. Директора всех учебных заведений отчитались об укомплектованности штата учителей, о наличии учебников в школьных библиотеках. Школы готовы встретить учеников.
О достижениях и планах Щёлковского перинатального центр, который входит в топ-5 лучших в России, рассказал главврач Андрей Пастарнак.
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Лора Луганская