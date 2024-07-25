Глава Щёлкова Булгаков встретился с родителями бойца СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО Андрея Бурова Евгением Валентиновичем и Татьяной Григорьевной и узнал, какую помощь им можно оказать здесь, а их сыну — на месте его службы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Родители бойца СВО попросили помочь им с бурением скважины на дачном участке. Андрей Булгаков заверил их, что власти округа окажут им всё необходимое содействие, чтобы решить этот вопрос», — говорится в сообщении.Кроме того, глава округа пообещал, что в ближайшее время для подразделения, в котором служит Андрей Буров и ещё несколько уроженцев Щёлкова, будет собран и отправлен груз гуманитарной помощи.
Андрея Бурова мобилизовали на СВО в 2022 году, он штурмовик, служит в Луганской области. Его отец работает механиком на «Водоканале», а мать — воспитательница в детском саду.
Читайте также:
В Щёлкове построят комплекс по производству и ремонту станков
На берегах Большого Медвежьего озера в Щёлкове собрали более 50 мешков мусора
В Щёлкове идёт масштабный капремонт теплосетей и котельных к зиме
Лев Каштанов