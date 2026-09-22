Большинство новосибирцев планируют путешествия текущей осенью

22 сентября 2026, 16:38

Фото: iStock/Penelope Graßhoff

Большинство жителей Новосибирска (69%) запланировали поездки текущей осенью. Такие данные приводит сервис «Авито Путешествия» по итогам соответствующего опроса.





Так, 47% респондентов планируют восстановить силы и перезагрузиться во время осеннего отдыха, а 35% надеются получить вдохновение от красоты осенней природы, пишет Om1 Новосибирск.



Молодёжь до 24 лет обычно выбирает для поездки красивые виды для фотографий. А опрошенные до 34 лет ищут гастрономические туры, посещение фестивалей и ярмарок, а также походы и трекинг.





«Жители в возрасте от 35 до 44 лет предпочитают природу и отдых за городом. После 45 лет увеличивается интерес к санаториям и спа-процедурам. Люди старше 65 лет чаще остальных признаются, что вообще не любят путешествовать осенью», — приводит издание результаты исследования.