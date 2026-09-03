Названы популярные среди москвичей направления для путешествий минувшим летом

03 сентября 2026, 11:09

Минувшим летом москвичи чаще всего ездили в Краснодарский край

Фото: iStock/nonnie192

Минувшим летом жители Москвы для путешествий за границу чаще всего выбирали Белоруссию, Абхазию, Турцию, Грузию, Китай, Армению, Казахстан, Италию, Узбекистан и Таиланд. Об этом сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» по итогам проведения соответствующего исследования.





Так, 19% от общего объема бронирований среди москвичей приходится на зарубежные направления. Больше всего спрос вырос на отдых во Вьетнаме, Индонезии, Южной Корее, Китае и Японии. Кроме того, увеличивается интерес к странам СНГ, в том числе Грузии и Абхазии.





«Растет и популярность европейских направлений. Наиболее заметная динамика в Черногории — рост 59%. Одной из причин могло стать желание успеть посетить страну до введения визовых ограничений. Также отмечается рост в Сербии — на 33%, Греции — 29%, Венгрии — 20%, Италии — 4%», — приводит Москва 24 результаты исследования.