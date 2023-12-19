Большинство подмосковных горок и тюбинговых трасс уже прошло регистрацию

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Большинство владельцев зимних аттракционов зарегистрировало их. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Ближе к новогодним праздникам нарушений становится меньше. Большинство владельцев зимних горок и тюбинговых трасс уже зарегистрировали их в управлении Гостехнадзора Минэкологии. Однако проверки всё равно необходимы, так как возможны и другие нарушения, связанные с обустройством и эксплуатацией зимних аттракционов», – отметил Фирсов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.По его словам, за неделю сотрудники областного Гостехнадзора проверили 24 зимних аттракциона и выявили два незарегистрированных объекта в городских округах Власиха и Павловский-Посад. В администрации муниципалитетов отправили предостережения о недопущении нарушений обязательных требований.
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Лора Луганская